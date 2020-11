¿Qué es QAnon? El movimiento pro-Trump que promueve teorías conspirativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Congreso de Estados Unidos contará a partir de enero con su primera congresista que se adhiere abiertamente al movimiento QAnon, que apoya al actual presidente Donald Trump y promueve teorías conspirativas.

Al ganar un escaño para la Cámara Baja por Georgia, la republicana Marjorie Taylor Greene se convirtió en la primera legisladora estadounidense que ha declarado su fe en QAnon, un grupo formado en foros de Internet y que ha sido etiquetado por el FBI como potencial amenaza de terrorismo doméstico.

Los seguidores de ese movimiento, que ha florecido gracias a las redes sociales, creen que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos que, entre otras cosas, conspiran para derrocar al presidente Donald Trump.



El propio Trump ha evitado disputar las teorías de conspiración de QAnon, al afirmar que lo importante es que él "les gusta muchísimo" a los seguidores de ese movimiento.



La victoria de Taylor Greene se esperaba porque competía sin rivales en uno de los distritos más conservadores del país, pero es notable por ser la única de la veintena de seguidores de QAnon que tenía opciones reales de llegar al Congreso.



La congresista electa, de 46 años, recibió además críticas tras publicarse unos vídeos en los que parecía argumentar que los musulmanes no deberían poder trabajar en el Gobierno de EE.UU., además de comparar al movimiento "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan") con el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

Pero ¿qué es este movimiento de teorías conspirativas y cómo se originó?



En 2017 un creador de videos de Youtube, sumado a dos moderadores del sitio 4chan, “se unieron y sacaron de la oscuridad una publicación anónima y críptica de las muchas teorías de conspiración”, expresó la NBC News.



Las publicaciones que hicieron conocidas las realizó alguien llamado “Q” quien, según The Washington Post, era un funcionario del gobierno con autorización de seguridad Q,”el nivel más alto en el Departamento de Energía”.



Finalmente, esta unión desencadenó en QAnon. Según el medio estadounidense, su origen no fue tan importante, pero sí lo es en lo que se ha convertido: “Un término general para abarcar un conjunto de teorías conspirativas que van desde la falsa afirmación de que las vacunas causan enfermedades y son un método de control de masas, hasta que muchas estrellas de pop y líderes mundiales son pedófilos”.

Trump y el vínculo con este movimiento



Trump manifestó, según la BBC, que no sabe mucho de este movimiento, pero que escuchó que “son personas que aman a nuestro país”. QAnon se define como pro-Trump y cree que el ahora presidente de Estados Unidos “se enfrenta a un un sombrío grupo de pedófilos”.



Pero también han creado teorías conspirativas sobre el COVID_19, el movimiento Black Lives Matter y también sobre las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos, según el New York Times.



Según este sitio “Trump nunca ha abordado directamente el tema de QAnon, no obstante, ha compartido publicaciones de seguidores de QAnon en sus redes sociales.