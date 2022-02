Putin dijo que "no a la confrontación" por Ucrania, pero descartó acuerdos de paz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El uso de Ucrania como una herramienta de confrontación con nuestro país, con Rusia, representa una amenaza seria y muy grave para nosotros", dijo este lunes el presidente ruso Vladimir Putin, en plena tensión internacional por las acusaciones desde occidente de una eventual invasión rusa de Ucrania.

En una reunión ampliada del Consejo de Seguridad, Putin señaló que por eso en los últimos meses Rusia ha intensificado su labor con los principales socios en Washington y la OTAN para acordar medidas de seguridad y garantizar la estabilidad.

"Para nosotros, esta es la tarea número uno, es una prioridad. No a la confrontación, sino garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo", aseveró.



En las medidas de seguridad que exige a EE.UU. y a la OTAN, para Rusia es imprescindible que la Alianza Atlántica se comprometa a no incorporar a Ucrania.



En este sentido; Putin aseguró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le aseguró que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN mañana y que es posible una "moratoria" a esta aspiración del país vecino.

Acuerdos de paz "no tienen absolutamente ninguna perspectiva" Los acuerdos de paz de Minsk para resolver el conflicto de Ucrania con los separatistas prorrusos no tienen ninguna perspectiva de ser aplicados, dijo Putin este lunes, acusando a Kiev de sabotearlos.



"Hemos comprendido que no tienen absolutamente ninguna perspectiva", dijo en una reunión del Consejo de Seguridad ruso.



El responsable de los servicios de seguridad rusos informó en la misma reunión que Rusia eliminó a dos grupos de "saboteadores" ucranianos y capturó a un soldado de ese país.



"Esta noche, dos grupos de saboteadores del ejército ucraniano fueron a la frontera rusa (...) Durante los enfrentamientos se destruyó a los dos grupos de saboteadores. Uno de los militares ucranianos fue capturado", declaró el jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), Alexander Bortnikov.



"El colega estadounidense aseguró que Ucrania no va a ser aceptada (en la OTAN) mañana; es más, algún tipo de moratoria es posible", señaló.



De acuerdo con Putin, "ellos (los aliados) creen que Ucrania no está preparada ahora mismo. Por ello creemos que esto (la no incorporación de Ucrania en la OTAN) no es una concesión a nosotros", sino el propio plan de la Alianza, "una moratoria para los aliados mismos"

Lavrov y Blinken se reúnen el jueves en Ginebra El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, confirmó este lunes en la reunión ampliada del Consejo de Seguridad ruso que se reunirá el próximo jueves en Ginebra con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, para abordar las garantías de seguridad que exige Rusia y la escalada en torno a Ucrania.



"Con su consentimiento, esa reunión está fijada para esta semana, el 24 de febrero en Ginebra", señaló en una reunión ampliada del Consejo de Seguridad de Rusia presidida por el presidente ruso, Vladímir Putin.



Putin dice que estudiará petición de Donetsk y Lugansk de reconocimiento

Putin dijo hoy que estudiará junto con el Consejo de Seguridad la petición de reconocimiento que le hicieron las repúblicas autoproclamadas del este de Ucrania de Donetsk y Lugansk.



"Vamos a decidir nuestros futuros pasos en esa dirección, teniendo en cuenta también la solicitud de los dirigentes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk para el reconocimiento de su soberanía y la petición de la Duma rusa (Cámara Baja) sobre el mismo tema", dijo Putin en la reunión ampliada del Consejo de Seguridad.



Los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), en el este de Ucrania, pidieron hoy al presidente ruso que las reconozca como Estados independientes.