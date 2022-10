Putin desiste de seguir, por ahora, los "ataques masivos" en Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que no considera necesarios más ataques masivos contra la infraestructura de Ucrania, después de haber destruido aproximadamente un tercio de la red eléctrica del país.

"Ahora no hay necesidad de ataques masivos. Ahora tenemos otros objetivos, ya que de unos 29 objetivos planificados solo siete no fueron destruidos, según planes del Ministerio de Defensa", afirmó en rueda de prensa Putin tras dos días de cumbres regionales en Astaná, la capital de Kazajistán.



"Pero los están completando, estos objetivos", añadió, al recalcar que de momento no es necesario efectuar una nueva oleada de bombardeos, "pero más adelante, veremos".

Rusia lanzó los ataques masivos contra Ucrania después de denunciar un ataque terrorista contra el puente de Crimea el pasado sábado, del que acusa a los servicios especiales de Kiev.



Preguntado sobre la posibilidad de que a consecuencia de la "operación especial militar" rusa pudiera dejar de existir Ucrania como Estado, Putin aseguró que "nunca nos pusimos el objetivo de aniquilarla".



"Quiero que esto quede claro. Lo que sucede actualmente es poco agradable, suavemente dicho, pero de no haberlo hecho ahora nos hubiéramos visto obligados a hacerlo después, pero en condiciones mucho peores para nosotros", señaló.



Por ello "estamos actuando de modo correcto y oportuno", zanjó Putin, al señalar que no se lamenta haber lanzado la campaña militar contra Ucrania, pese a los reveses registrados por las tropas rusas en el terreno.