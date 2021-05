Protestas obligan a Duque a retirar la reforma tributaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció ayer domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo Duque en una declaración en la sede del Gobierno.

El impopular proyecto de reforma tributaria prendió la mecha de la protesta social en plena pandemia del COVID-19 y planteó la más dura prueba al presidente Duque.

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela dijo a EFE que “la salida es que el Gobierno retire de manera definitiva el proyecto y llame a discutir otros asuntos con el Comité Nacional de Paro y las centrales obreras y entienda que se debe abordar muchos otros temas que se han estado planteando y que el Gobierno ha ignorado.

La decisión del jefe de Estado ocurre luego de que las multitudinarias protestas de cuatro días contra esa iniciativa dejaran al menos cinco personas muertas aunque diferentes organizaciones sociales denuncian que son más.

Abre diálogo

Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos.

En esa dirección indicó que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

“La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó.

Entre esos mencionó la prolongación del Ingreso Solidario, que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares y ofrecer educación universitaria gratuita a jóvenes universitarios de los estratos sociales más bajos.

Duque enfatizó que se busca extender el subsidio a l empleo a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que “ha beneficiado a cerca de 3,5 millones de trabajadores”.

Igualmente dijo que se debe seguir buscando que se pueda devolver el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a “los hogares más vulnerables”.

La propuesta original incluía la ampliación de la base tributaria para incluir a los que menos ganan entre los que pagan impuestos y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos de la clase media y alta, entre otras medidas que fueron el detonante de las protestas en todo el país.

En Bogotá y principalmente en Cali, las manifestaciones terminaron en actos vandálicos contra el transporte público, bancos y comercios, e incluso contra ambulancias.

“El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo”, subrayó el presidente.