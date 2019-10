La protesta social se extiende y causa conmoción en el mundo

De Hong Kong a Chile, pasando por el Líbano, Irak, España, Colombia o Haití, las protestas sacuden el mundo, con millones de personas en las calles por diferentes razones, aunque con un denominador común: el descontento social.

La falta de derechos democráticos, la subida de los precios de productos y servicios básicos, las altas tasas de desempleo, el asesinato de líderes sociales o las discrepancias políticas son las principales y diversas motivaciones que han movilizado a las sociedades de medio mundo, en su mayoría sin tener en cuenta el sexo, edad o ideología política.

Las reivindicaciones cuentan con un amplio respaldo popular en las calles, con multitudinarias marchas pacíficas, pero también con disturbios violentos, toques de queda, declaratoria de estado de emergencia y militarización, que han causado muertos y heridos, en un momento de gran conciencia social que choca con la escasa sensibilidad de los gobernantes.



La convocatoria de las protestas a través de redes sociales e internet ha resultado fundamental para lograr un éxito de participación que ha servido para mostrar al mundo el descontento global de la sociedad, en la que también ha calado con éxito la lucha contra el cambio climático de los jóvenes en todo el mundo.

Hong Kong.

Los hongkoneses continúan en las calles cuatro meses después de lo que supuso el pistoletazo de salida de este momento de particular desarraigo social en el mundo.

Superada su mecha inicial -una polémica propuesta de ley de extradición ya retirada por el Gobierno-, la protesta ha pasado a convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que rigen Hong Kong y una oposición al autoritarismo de Pekín, con decenas de miles de jóvenes en las calles dispuestos a aguantar el tiempo que haga falta.



Las manifestaciones, que comenzaron siendo pacíficas, han degenerado en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y escenas de caos, con bloqueos de carreteras, lanzamiento de cócteles molotov, cargas policiales o el uso de gases lacrimógenos, mientras las autoridades chinas observan a la excolonia británica.

Cataluña.

Las condenas de hasta 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas de Cataluña desencadenaron las protestas y un caos en las calles de Barcelona y otras ciudades con escasos precedentes en España, donde las reivindicaciones pacíficas de decenas de miles de catalanes acabaron en manos de unos cientos de violentos.



Más de 600 heridos, la mitad de ellos policías, y unos 200 detenidos es el saldo de una semana en la que las imágenes del centro barcelonés con contenedores ardiendo, lanzamientos de piedras a las fuerzas de seguridad y fuertes cargas policiales contrastan con las largas marchas pacíficas y una huelga general sin incidentes.

Tras varias noches con barricadas y hogueras, la tensión en las calles ha saltado a los políticos, a punto de entrar en campaña electoral para las cuartas elecciones en España en cuatro años, el próximo 10 de noviembre. La falta de entendimiento entre el Gobierno central en funciones y el catalán parece el primer obstáculo a superar para lograr un diálogo que abra la puerta a una solución.

Ecuador.

Ha sido la chispa que despertó este octubre las protestas en América Latina, cuando el Gobierno de Lenín Moreno aprobó la eliminación de los subsidios al combustible, que estaban vigentes desde hacía décadas, en respuesta a un acuerdo con el FMI.

Tras doce días de batalla campal en las calles de Quito, con un balance de siete muertos y más de 1.340 heridos, la revuelta popular se frenó al derogarse esa polémica medida, que afectaba a cientos de miles de familias campesinas e indígenas.



Ecuador demostró que el descontento de la calle puede frenar el diseño económico de los despachos oficiales, y también lo que los callados indígenas son capaces de lograr cuando se organizan.Introduzca el texto aqui

Un caso global y otros tres que sacuden a países

1-Movilización mundial para salvar el planeta



Ansiosos por su futuro en un planeta que sufre las consecuencias del cambio climático y enojados con los líderes del mundo porque no encaran el problema con eficacia, una movilización mundial de la que participaron cuatro millones de personas, salió a las calles de 5.000 ciudades -incluyendo Montevideo- en 150 países, el 21 de septiembre. La movilización fue encabezadapor jóvenes. Si bien la líder mas notoria es Greta Thunberg, pero surgen protagonistas en otros países.



2- Tasa a redes sociales es el detonante en líbano



El detonante de las protestas en el Líbano, que todavía continúan, fue el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de US$ 0,20 por día a las llamadas de voz por redes sociales como WhatsApp, Facebook o Viber, en un intento de aumentar los ingresos de la deteriorada economía. Pero, las reivindicaciones iban más allá. Las multitudinarias y festivas marchas han logrado poner de acuerdo a los partidos del Gobierno sobre un conjunto de reformas para salir de la crisis.



3- La nación más pobre está en tiempos agitados



Haití, el país más pobre de América, es escenario de protestas diarias contra el actual presidente Jovenel Moise, como consecuencia de la delicada situación económica y de la crisis política que ha hecho imposible formar un Gobierno desde el pasado marzo. Mose ha ofrecido diálogo a la oposición, pero la semana pasada abandonó la comisión que formó para entablar conversaciones con los opositores. Los incendios y las barricadas volvieron a las calles de Puerto Príncipe.



4- Las protestas se convierten en una tragedia



Los ciudadanos de Irak son protagonistas de protestas masivas en Bagdad y otras ciudades para exigir mejores servicios públicos, oportunidades de trabajo y el fin de la corrupción. Las manifestaciones que enfrentan la represión de las fuerzas de seguridad causaron más de cien muertos y 6.000 heridos. Si bien Irak es el quinto mayor productor de petróleo del mundo, eso no se traduce en un mejor nivel de ingresos de la mayoría de la población, que ahora reclama.