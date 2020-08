Presidente de Bielorrusia pidió auxilio a Putin en medio de protestas populares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, cada vez más solo, pidió auxilio al presidente de Rusia, Vladímir Putin, ante la marea popular que amenaza con acabar su régimen cuasidictatorial que dura ya más de un cuarto de siglo.

“Hay que contactar con Putin, el presidente de Rusia, para que yo pueda hablar con él ahora. Porque ya no se trata de una amenaza solo a Bielorrusia”, dijo Lukashenko, citado por la agencia oficial Belta, en una reunión de gobierno.



El mandatario se refería a las protestas populares que sacuden a la antigua república soviética desde el domingo pasado, tras la difusión de los resultados de un sondeo a pie de urna gubernamental que le dio más del 80% de los votos en las elecciones presidenciales.



“Quiero decir que defender hoy a Bielorrusia no es menos que defender todo nuestro espacio, la Unión Estatal (formada por Rusia y Bielorrusia). Si los bielorrusos no resisten, la ola llegará hasta allá (Rusia)”, advirtió.



Poco después, medios bielorrusos informaron de que Lukashenko y Putin mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron “la situación en torno a Bielorrusia”.



El Kremlin fue un poco más explícito y comunicó que las partes “se mostraron seguras de que habrá un pronto arreglo de todos los problemas”.