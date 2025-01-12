"Políticos incompetentes": la crítica de Donald Trump a responsables de combatir incendios en Los Ángeles

EFE

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este domingo "incompetentes" a los políticos y funcionarios locales a cargo de la lucha contra los incendios en Los Ángeles, en el sur de California, que dejan hasta el momento 16 personas muertas.

"Los incendios siguen arrasando en Los Ángeles. Los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagarlos", señaló Trump la madrugada de este domingo en su red social Truth, un comentario que sigue alimentando la disputa que mantiene con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

El gobernador ha acusado con anterioridad a Trump de politizar la tragedia e incluso ha extendido una invitación para que visite el área, arrasada tras los incendios forestales que se desataron desde el pasado martes.

"Miles de casas magníficas han desaparecido y pronto se perderán muchas más. Hay muerte por todos lados. Esta es una de las peores catástrofes en la historia de nuestro País. Simplemente no pueden apagar los incendios. ¿Qué les pasa?", se cuestionó Trump, quien el próximo 20 de enero asumirá su segundo mandato como presidente de EE.UU.

Varias residencias que cuestan millones de dólares fueron consumidas por el fuego. Foto: EFE

El número de fallecidos por los incendios desatados a comienzo de esta semana en el área de Los Ángeles, en el sur de California (EE.UU.), han aumentado a 16, según la oficina del médico forense local.

De acuerdo a la última actualización hecha por el médico forense del Condado de Los Ángeles, 11 de esos fallecidos han ocurrido por el incendio Eaton, ubicado al noreste y cerca de las ciudades de Pasadena y Altadena.

Los otros cinco corresponden al incendio Palisades, el más grande y extenso hasta el momento, contenido solo en un 11 %.

Los fuegos han arrasado al menos unas 15.000 hectáreas, destruido unas 12.000 estructuras, incluidos automóviles, y son responsables de la desaparición de unas trece personas, entre las cuales podrían figurar algunos de los reportados como fallecidos, de acuerdo al alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna.