Perú: Pedro Castillo sigue adelante y Keiko Fujimori denuncia “fraude”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Perú sigue la incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial del pasado domingo. El candidato izquierdista Pedro Castillo, del partido Perú Libre, se mantenía ayer martes adelante en el escrutinio, pero la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, redujo la distancia y denunció un “fraude sistemático” aunque sin presentar pruebas.

Castillo tenía 50,24% de los votos sobre 49,75% de Keiko, tras escrutarse el 96,4% de las mesas de sufragio.



La ventaja de Castillo era anoche de 84.000 votos, mientras que en horas de la mañana era de casi 98.000, según el ONPE, el organismo electoral.

La reducción de la ventaja era “previsible con la llegada de las actas del extranjero, (pero) falta saber si será suficiente” para Fujimori, dijo la politóloga peruana Jessica Smith. “El margen se va a seguir estrechando, ahora las impugnaciones (de actas de mesas de votación) pasan a ser cruciales” para decidir la elección, agregó la académica de la Universidad Central de Chile.



Keiko Fujimori denunció “irregularidades” e “indicios de fraude sistemático”, luego de que su rival pasara a encabezar el escrutinio.



Unos 200 manifestantes fujimoristas se congregaron ayer martes a protestar contra el “fraude” afuera de la sede de la ONPE en Lima.

La ONPE niega la posibilidad de fraudes, así como también la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, que indicó al diario El Comercio: “No hay ninguna evidencia que nos permita hablar de fraude electoral”.



Mientras se alarga el suspenso, Castillo pidió en Twitter “estar atentos para defender la democracia que se expresa en cada uno de los votos, dentro y fuera de nuestro amado Perú”.



La esperanza de Keiko Fujimori está en los votos del exterior, donde estaban habilitados para sufragar un millón de los 25 millones de electores peruanos, que demoran en ser contabilizados.

El partido de Castillo pidió en un comunicado a la ONPE que “cuide la correcta protección de los datos de los votos, al procesarlos y publicarlos”.



En el exterior, Keiko consigue por ahora el 66,19% de los sufragios frente al 33,8% de su rival, con el 56,8% de estas mesas escrutadas, una diferencia de 61.000 votos sobre Castillo.



Sin embargo, todavía falta que se cuenten también el 2% de las mesas de sufragio de Perú, la mayoría de zonas rurales y selváticas, donde Castillo cosecha más votos que su rival.



A nivel nacional, el domingo votó el 75% de los electores registrados, más que el 70% de la primera vuelta, en abril.



El balotaje parece lejos de ponerle fin a las convulsiones políticas del último quinquenio, que condujeron a Perú a tener cuatro presidentes desde 2018, tres de ellos en cinco días de noviembre de 2020.

Partidarios de Pedro Castillo se manifiestan en las calles de Perú mientras esperan los resultados electorales. Foto: AFP

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha enfatizado, antes de la denuncia de Fujimori, que el escrutinio se realizó “de acuerdo a los procedimientos oficiales” y respaldó el trabajo de la ONPE.



“Si Keiko gana, cómo va a justificar su triunfo si ha denunciado fraude”, cuestionó el analista Hugo Otero, exasesor del difunto expresidente Alan García. “Estamos pasando por un momento de incertidumbre y expectativas, pero lo que espera el país es que se confirme que los resultados de la votación son aceptados por los candidatos”, apuntó Otero.



Para Keiko, perder no solo le significaría su tercera derrota en un balotaje. Tendrá que ir a juicio con riesgo de terminar en la cárcel, porque la fiscalía la investiga por el caso de los aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, un escándalo que salpicó además a cuatro expresidentes peruanos. Ya estuvo 16 meses en prisión preventiva por esta causa.



Mientras avanza el recuento, ambos candidatos apenas se dejaron ver durante el día, recluidos en sus respectivas viviendas en la capital.

Por un lado Fujimori no salió de su domicilio en el distrito de Surco, mientras que Castillo solo salió de la vivienda donde se aloja temporalmente en el distrito de Breña para acudir a una reunión en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm).



Antes había recibido al excandidato presidencial por el partido Somos Perú, Daniel Salaverry, quien anteriormente formó parte de las filas del fujimorismo y ahora es un acérrimo opositor a Keiko, al punto que antes de las elecciones anunció su voto por Castillo.



“Lo que ha quedado claro es que el fujimorismo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, con la misma actitud del 2016 de no reconocer los resultados de las elecciones”, dijo Salaverry en declaraciones a periodistas tras reunirse con Castillo.

Partidarios de Keiko Fujimori ayer en Lima. Foto: AFP

“Vamos a estar vigilantes porque los intentos del fujimorismo y de las fuerzas oscuras para quebrar la voluntad popular están latentes aún. Van a pelear hasta el último minuto, acá no solamente se están jugando la Presidencia, se están jugando sus procesos penales, muchos de ellos complicadísimos”, añadió.



Todo indica que esta elección se definirá por un margen muy similar al de hace cinco años, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la elección a Keiko Fujimori por poco más de 40.000 votos, un margen de 0,2% de todos los sufragios válidos. Kuczynski fue destituido luego por el Parlamento, y asumió para completar el mandato Francisco Sagasti.

Apuran en el Congreso la reforma de la constitución El Congreso de Perú evaluará a partir de hoy miércoles una serie de proyectos de reforma constitucional, entre los cuales figuran la convocatoria a un referéndum para aprobar una Asamblea Constituyente y la posibilidad de retornar a la bicameralidad, en tres días consecutivos de sesiones virtuales.



Con esta polémica convocatoria, los diputados pretenden revisar y aprobar una batería de reformas constitucionales antes de que el sábado termine la legislatura (el período ordinario de sesiones) y el domingo arranque formalmente un nuevo período. Esta maniobra, que comenzó el pasado mayo cuando los legisladores votaron crear una legislatura extraordinaria, extemporánea e irregular según muchos analistas, busca apurar la aprobación de proyectos de reforma constitucional. Así, lo que voten en lo que resta de esta semana lo tendrán que votar nuevamente antes del 16 de julio, cuando culmina su mandato legal y en vísperas de que asuma el poder el Congreso elegido el pasado abril.