Segunda vuelta de las Elecciones en Perú 2021: cómo va el escrutinio de los votos

Keiko Fujimori encabeza el recuento oficial de los sufragios de las elecciones presidenciales peruanas con un 50,5% de los votos frente al 49,4% de Pedro Castillo, con el 88,8% de las actas escrutadas, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A mitad de la madrugada, hacia las 4.48 hora local, la candidata derechista estaba primera en los votos ya procesados, poco más de un punto por delante de Castillo, pero con la particularidad de que este logra su mayor caudal electoral de las zonas rurales y del interior, que son las últimas en contabilizarse.

En total, han participado en las elecciones presidenciales peruanas 17,057 millones de personas, lo que supone un 76,9%.



Todo hace prever que el recuento se va a alargar y que incluso se podría prolongar varios días debido a lo ajustado del resultado.



Fujimori es la candidata de Fuerza Popular, mientras que Castillo lo es de Perú Libre.

Los votos que faltan

Los votos del campo, la selva y del exterior pueden definir el balotaje presidencial del domingo en Perú.



El conteo rápido, que tiene un margen de error de 1%, "nunca se ha equivocado" en las elecciones presidenciales peruanas, destacó Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE.



"Lo más cercano al resultado final es el conteo rápido de Ipsos", remarcó Tuesta a través de Twitter.



La ONPE siempre entrega en sus primeros reportes resultados de zonas urbanas y el porcentaje faltante, que demora en ser escrutado, proviene de zonas rurales, selváticas y del extranjero.



Si no hay contratiempos este lunes los resultados pueden alcanzar niveles irreversibles, pero no se descartan impugnaciones de votos, lo que retrasaría la definición en caso de una estrecha diferencia.



Castillo, de 51 años, reaccionó con calma al escrutinio parcial y desde su natal Cajamarca (norte) advirtió: aún "falta que se cuenten nuestros votos, de la zona rural".



Fujimori, de 46, no se pronunció sobre las primeras cifras oficiales, que recibió con su familia en su hogar en Lima. Poco antes había comentado que los resultados de boca de urna debían ser tomados con "prudencia" porque el margen de diferencia era "pequeño".



"Aquí no hay un ganador o perdedor, aquí lo que se tiene que buscar finalmente es la unidad de todos los peruanos", agregó con un gesto rígido.

Una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) está en Perú vigilando los comicios, al mando de Rubén Ramírez, excanciller de Paraguay, y ha respaldado hasta ahora la labor de las autoridades electorales peruanas.