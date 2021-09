“Patria y vida”, canción que citó Lacalle Pou en cruce con Díaz-Canel, fue nominada a Latin Grammy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las dos candidaturas obtenidas en los premios Latin Grammy por la canción "Patria y vida", el "himno" de las protestas en Cuba, desataron este martes la alegría entre sus autores e intérpretes y figuras del exilio cubano en Miami. "No es una nominación a nosotros, los artistas, es una nominación al pueblo de Cuba", dijo Gente de Zona.

"¡Por primera vez en la historia que el pueblo de Cuba está nominado a los Latin Grammy!", escribieron en Twitter Alexander Delgado y Randy Malcom, componentes del dúo Gente de Zona, que participó en la grabación de la canción junto a Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky.



Patria y vida", que salió a la luz en febrero pasado y se convirtió en la "banda sonora" de las protestas que estallaron en Cuba en julio, como dijo Yotuel Romero, está nominada en las categorías Mejor Canción Urbana y Canción Del Año, según anunció hoy la organización. Uno de sus intérpretes, el rapero Mikael Osorbo, El Osorbo, está preso en Cuba desde julio.



Además, la canción cobró notoriedad hace algunas semanas, cuando el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou la citó en medio de un cruce que mantuvo con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, quién le dijo que Cuba es de ustedes, si Cuba es de toda mi gente”, citó el mandatario arremetiendo contra el gobierno cubano.



Este cruce generó luego la reacción de un humorista cubano, quien escribió unas décimas al enfrentamiento y también la crítica del presidente cubano al gusto musical del mandatario uruguayo, que fue respondida por los autores del tema: “No creo que el presidente de Uruguay tenga mal gusto musical, todo lo contrario, él sí supo ponerse en la piel de los cubanos e identificarse con nosotros, gracias a una canción que está haciendo historia”.

Opositora cubana también celebró nominación de la canción

En unas declaraciones a Efe la opositora Rosa María Payá subrayó que "Patria y Vida es la canción del año, y es fantástico que la industria de la música lo reconozca".



"No solo por el valor de la música, la poesía y la interpretación de seis maravillosos músicos cubanos, sino porque trasciende el mundo del entretenimiento para hablarle a las conciencias del pueblo cubano y de los ciudadanos el mundo", subrayó.

Según Payá, "Patria y Vida hace lo que el arte está llamado a ser: conciencia de la sociedad y por tanto también un factor de cambio". “Sus intérpretes en la isla como Maikel Osorbo, hoy en prisión, están pagando las consecuencias y la solidaridad entre sus colegas es fundamental”, subrayó.



El Funky, otro de los músicos de "Patria y vida", se declaró "feliz con esta gran noticia" en un mensaje en Twitter en el que mencionó a El Osorbo y al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al periodista Esteban Rodríguez, ambos presos en Cuba. El video de "Patria y vida", que salió en febrero, ha tenido hasta ahora más de 8,4 millones de visualizaciones



La letra condena los más de 60 años de "represión" y de "dignidad pisoteada" en Cuba, les dice a los que mandan en el país desde hace más de 60 años que "ya se acabó" y hace votos por un "nuevo amanecer". Desde el título, la antítesis del lema "Patria o muerte" del régimen, hasta la última palabra, la canción es abiertamente contraria al gobierno de Cuba y a sus políticas.



"No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida", dice la canción.