Díaz-Canel criticó "mal gusto musical" de Lacalle Pou y Gente de Zona lo defendió

“Patria y Vida” fue la canción del grupo musical Gente de Zona y los cantantes Descemer Bueno y Yotuel Romero, que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, decidió citar al finalizar su discurso en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México. “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, quién le dijo que Cuba es de ustedes, si Cuba es de toda mi gente”, citó el mandatario arremetiendo contra el gobierno cubano.

Sin embargo, tras finalizar su discurso y a pesar de no tener más tiempo para hablar, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se hizo oír a través de su micrófono y criticó el “mal gusto musical” del uruguayo. “Creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana”, sostuvo.



Pero este cruce no quedó en la cumbre y causó la posterior reacción de uno de sus autores. El cubano Randy Malcom, integrante del grupo Gente de Zona, publicó su apoyo al presidente Lacalle Pou y se pronunció en contra del mandatario de su país.

“Presidente Díaz Canel, usted lo primero que tiene que tener es vergüenza, pero bueno, sabemos que usted es un mando sin pilas que es controlado por toda la dinastía Castro y lo que le ponen en el papel es lo que tiene que decir ….”, sostuvo a través de su cuenta de Instagram.



Y agregó: “No creo que el presidente de Uruguay tenga mal gusto musical, todo lo contrario, él sí supo ponerse en la piel de los cubanos e identificarse con nosotros, gracias a una canción que está haciendo historia y que quedará para toda la vida en el corazón de todos nosotros por varias generaciones. GRACIAS PRESIDENTE LUIS LACALLE por todo su apoyo le garantizo que mi pueblo siempre estará agradecido por esas palabras”.

Por último, Malcom aseguró que en esa canción “no hay una frase que sea mentira”. “Recuerde que fue escrita por 6 cubanos que vivieron y aún viven en esa revolución maligna que no deja tener libertad de expresión, que reprime, que asesina y es capaz de hacer cualquier cosa por mantener su posición y usted mejor que nadie lo sabe”, expresó.



“Lo que tiene que explicar es la masacre del 11J cuando los cubanos salieron a pedir libertad gritando Patria y Vida mientras que usted lo que hizo fue dar una orden de combate explíquele eso al mundo”, concluyó.



El cruce entre ambos mandatarios se dio luego del discurso que Lacalle dio en la Celac, y que alcanzó para generar un gran torbellino internacional. Es que Lacalle Pou decidió apuntar de forma directa a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a cuyos gobiernos definió como dictaduras.