Un pasajero sin experiencia de vuelo aterrizó una avioneta en Estados Unidos

Un pasajero sin experiencia de vuelo logró hacer aterrizar el martes una avioneta en un aeropuerto de Florida, en el sureste de Estados Unidos, después de que el piloto sufriera un problema de salud, informaron este miércoles varios medios locales.

El piloto involuntario, el único pasajero, contó con la ayuda de un controlador aéreo que guió sus pasos hasta su aterrizaje en el aeropuerto internacional de Palm Beach, unos 110 km al norte de Miami, informó NBC.

El personal de la torre de control aéreo de Port Pierce, al norte de Palm Beach, recibió sobre el mediodía del martes una llamada de emergencia procedente de un Cessna 208 monomotor.



"Tengo una situación grave aquí. Mi piloto se ha vuelto incoherente. No tengo ni idea de cómo pilotar el avión", dijo el pasajero, según una grabación de la llamada citada por NBC.



Cuando el controlador aéreo le preguntó cuál era su posición, el hombre de la avioneta contestó que no tenía ni idea. "Veo la costa de Florida frente a mí y no tengo ni idea", dijo.

El controlador le pidió a su interlocutor que mantuviera "el nivel de las alas" del avión y sólo intentara "seguir la costa, ya fuera hacia el norte o el sur".



La avioneta tocó tierra minutos después con los consejos recibidos desde la torre de control.



"El aparato aterrizó sin incidentes y se transportó a un paciente a un hospital local", indicaron los bomberos del condado de Palm Beach en un comunicado.