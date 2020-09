Un "paraíso en el infierno de la pandemia": la mirada de O Globo sobre Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El manejo de la pandemia de coronavirus por parte de Uruguay, ha sido destacado por organizaciones y medios de diferentes países del mundo. En esa misma línea, el diario brasileño O Globo publicó este domingo una nota titulada "Con apenas 45 muertes por COVID-19, Uruguay es un paraíso en el infierno de la pandemia".

"Hoy el país es visto como una especie de isla paradisíaca en la región por su buen desempeño en el combate de la pandemia que, sumado a una envidiable estabilidad en materia económica, política y social, le dio el tercer puesto en el ranking de los mejores lugares para moverse después de la crisis sanitaria mundial, según la revista Business Insider", relata el medio.

En la nota, O Globo detalla que los teatros, escuelas y shoppings ya abrieron con "rigurosos protocolos de prevención contra el COVID-19" y expresa que "la economía nunca paró totalmente, ya que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou confió desde el primer día en la responsabilidad de la población".

Al igual que en otros medios, uno de los puntos que se destacan es que en Uruguay no se implementó la cuarentena obligatoria y que, en cambio, los esfuerzos estuvieron puestos en rastrear los casos de contagio. "Así, el país donde viven 3,5 millones de personas, acumuló hasta ayer (sábado) 1.653 casos positivos y 45 muertes".



"Con esto Uruguay está atrayendo el interés de los ciudadanos del Mercosur, sobre todo argentinos", asegura O Globo en base al dato de que 25 mil argentinos hicieron consultas en los últimos meses sobre la residencia en el país. "Algunos brasileños también han solicitado información y otros, como el embajador José Eduardo Martins Felicio ya entraron con el pedido de residencia en la cancillería uruguaya", explica.



"Felicio fue embajador de Brasil en Uruguay y tiene una casa en Portezuelo (Maldonado)", indica O Globo y relata que fue a esa casa a la que viajó junto con su esposa cuando inició la pandemia y donde decidió quedarse.



"Nunca habíamos estado un tiempo tan largo en Uruguay, pero no pretendemos volver a Brasil, por razones sanitarias y políticas. Ya pedimos la residencia", contó el embajador al medio.



En la nota también se mencionan las fortalezas que tiene Uruguay por ejemplo sus sistema de salud, el sistema del seguro de desempleo que fue implementado durante la pandemia y la conformación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).