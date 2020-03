El papa rezó el Ángelus por "streaming" en medio de alerta por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La emergencia por el coronavirus llevó a que el rezo dominical del Ángelus del papa Francisco se transmitiera este domingo en vídeo por varias pantallas gigantes colocadas en la plaza de San Pedro en lugar de hacerlo de la forma tradicional: en persona y asomado por la ventana del palacio pontificio, aunque algunos cientos de turistas y fieles no dudaron en acercarse.

"Es un poco rara esta oración del Ángelus con el papa enjaulado en la Biblioteca pero yo los veo y estoy cerca", dijo Francisco sentado en el centro de la sala donde normalmente recibe a los jefes de Estado.



Francisco, que aparecía con buen aspecto después del fuerte resfriado que lo obligó a cancelar algunas audiencias y ejercicios espirituales, explicó que esta decisión de que el Ángelus fuese emitido en "streaming" fue para "evitar las congregaciones de personas, lo que puede transmitir el virus".



Italia suspendió todos los eventos y manifestaciones públicas para intentar limitar la difusión del virus que ha causado ya 233 fallecidos y 5.061 infectados. También un caso positivo se ha detectado en la Ciudad del Vaticano.



En la plaza de San Pedro, que normalmente está abarrotada los domingos con miles de asistentes, esta vez solo se podían contar varios cientos entre fieles y turistas para, esta vez, ver al papa en las pantallas gigantes que fueron colocadas en la plaza.

Foto: Reuters.

Mientras que por el contrario, miles de personas esperaban en una larga fila su turno, de hasta 45 minutos, para entrar en la basílica de San Pedro, aunque con medidas de separación a la hora de pasar los controles policiales.



A pesar de la difusión del coronavirus, la tranquilidad reinaba en la plaza con turistas, familias con niños, ancianos y muy pocas personas que optaron por ponerse una mascarilla.

Marco y Janet, una pareja de turistas procedentes de Colombia y Ecuador, esperaban tranquilamente su turno "sin ningún miedo" por el coronavirus y con ganas de seguir su gira por Europa.



Mientras que un grupo de profesores y estudiantes latinoamericanos que han venido a un curso en Roma explicaban a EFE que aunque sabían que el papa no se asomaría a la ventana han querido igualmente venir a rezar el Ángelus con él ante una de estas pantallas.



Algún que otro despistado, sobre todo turistas no italianos, esperaban mirando al tercer piso del palacio apostólico que se asomase el pontífice.

Al final de la oración, el papa expresó su cercanía hacia aquellos en el mundo que están sufriendo la epidemia de coronavirus y con todos los que cuidan a estas personas.



"Me uno a mis hermanos obispos para alentar a los fieles a vivir este momento difícil con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad. El tiempo de Cuaresma nos ayuda a todos a dar un sentido evangélico también a este momento de prueba y dolor", añadió.

Francisco también saludó a un grupo de personas que acudieron a la plaza de San Pedro con una pancarta de solidaridad con la ciudad siria de Idlib.



"Renuevo mi gran aprensión, mi dolor por esta situación inhumana de estas personas indefensas, incluidos muchos niños, que arriesgan sus vidas", dijo Francisco, que exhortó a "no apartar la vista de esta crisis humanitaria, sino darle prioridad respecto a cualquier otro interés".



El papa también quiso tras el rezo asomarse a la ventana durante algunos segundos para saludar a las personas que a pesar de todo se habían acercado a la plaza.



Con esta misma modalidad se celebrará la tradicional audiencia general del próximo miércoles y en las que normalmente se pueden congregar cerca de 25.000 fieles.