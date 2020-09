OMS: 156 países se unen para desarrollar, producir y distribuir la vacuna contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció ayer lunes la lista inicial de 156 países que se han unido a la red Covax para el desarrollo, producción y distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19 cuando ésta sea descubierta, en la que sin embargo brillan por su ausencia China y Estados Unidos.

La lista incluye 64 países de ingresos medios o altos que participarán en la financiación de estas vacunas, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea (UE). En su sitio web, la OMS indicó que la Comisión Europa asume el compromiso de participación también en nombre de Noruega e Islandia.

Asimismo aparecen en el acuerdo, Japón, Australia, Argentina, Perú o Colombia, y 92 economías más pobres que recibirían masivamente dosis, como la India, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bolivia o muchas naciones africanas.



Los principales objetivos de esta alianza son “garantizar que todos los países tengan acceso a una vacuna al mismo tiempo” y conseguir unos 2.000 millones de dosis (suficientes para vacunar a uno de cada siete seres humanos) antes del final de 2021, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“O nadamos todos juntos o nos hundiremos juntos”, subrayó el experto etíope en rueda de prensa para pedir mayor compromiso mundial en esta red, que en su opinión “ayudará a controlar la pandemia, salvar vidas, acelerar la recuperación económica y garantizar que la carrera por la vacuna no es una competición”.

Nueve candidatas a vacuna se han unido también a la red Covax de desarrollo y distribución, entre ellas dos que se encuentran en la última fase de experimentación, la de la estadounidense Moderna y la de AstraZeneca junto a la Universidad británica de Oxford, cuyo estudio fue interrumpido durante unos días pero ya ha sido reanudado.



Otros laboratorios comprometidos pero con investigaciones menos avanzadas son los estadounidenses Inovio y Novavax, el alemán CureVac, el Instituto Pasteur francés en alianza con el norteamericano Merck y el austriaco Themis, la china Clover Biopharmaceuticals y los de las universidades de Hong Kong y Queensland (Australia).

Piden cautela.

El presidente de la Alianza de Vacunas GAVI, Seth Berkley, advirtió tras anunciar esta lista inicial de países que hay que seguir siendo cauto a la hora de investigar la vacuna y recordó que como media cuatro de cada cinco experimentos fracasan en este campo.



“No se puede garantizar que todas las candidatas lleguen a ser vacunas, pero cuantas más probemos, más probabilidades hay de garantizar su seguridad y eficacia”, añadió Tedros.



El máximo responsable de la OMS recordó que Covax y las otras dos ramas de investigación contra el COVID-19 coordinadas por el organismo para investigar tratamientos y diagnósticos aún afrontan un serio déficit financiero.



“Se han invertido unos 3.000 millones de dólares que han permitido un exitoso comienzo, pero eso solo es la décima parte de los 35.000 millones que se necesitan”, reiteró.

Junto a los 156 países ya comprometidos con Covax, GAVI y OMS esperan que otros 38 se unan en los próximos días con compromisos financieros, entre ellos gobiernos que ya han expresado esta intención como Brasil, México, Corea del Sur o Chile, si bien Washington y Pekín tampoco figuran en esta lista de contribuyentes.



“Estamos en conversaciones continuas con todos los países”, destacó el máximo responsable de GAVI al responder sobre la ausencia de China o Estados Unidos, esta última ya esperada por el actual divorcio entre el Gobierno de Donald Trump y la OMS.



El 7 de julio la Casa Blanca comunicó a la OMS que iniciaba el proceso para retirar a Estados Unidos del organismo, en represalia por los errores que según Washington ha cometido al gestionar la crisis sanitaria global.

Aceleran investigación.

Los avances en el mecanismo para distribuir mundialmente una posible vacuna contra la COVID-19 se anuncian en un momento en el que la pandemia sigue acelerando su avance, con 30,9 millones de casos en el planeta y un total de 958.703 muertos.



En los últimos tres días se han sobrepasado de forma consecutiva los 300.000 casos diarios, de acuerdo con los datos que actualiza a diario la OMS.



América concentra la mitad de los casos que se registran en el mundo, con 15,5 millones, mientras que Asia supera los 6,1 millones, y en ambas regiones se registran más de 100.000 casos diarios, aunque la curva se ha estabilizado durante la última semana.



Por contra, Europa, con 5,1 millones de casos, roza los 70.000 diarios, cuando en marzo o abril contabilizaba unos 40.000 en los peores días de la etapa de confinamiento, si bien ahora hay un porcentaje mucho menor de pacientes graves y muertes por jornada.



El temor a una segunda ola del COVID-19 en Europa provocó ayer lunes fuertes caídas en las bolsas de Fráncfort, Milan, París, Londres y Madrid.

Uruguay decide aplazar reserva

En el sitio web de la OMS, Uruguay aparece en la lista de países que al 21 de septiembre han presentado confirmaciones no vinculantes para participar de la red Covax.



El director general de la Salud, Miguel Asqueta dijo a El País, el sábado, que Uruguay (junto a otros países) decidió postergar la reserva de la vacuna contra el COVID-19 del Fondo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). el jerarca explicó que “estamos pidiendo un aplazamiento en la decisión que ya en un conjunto de países se está pidiendo. En principio por unos 30 días. Pero igual, si esto no saliera con el mecanismo Covax, que se quede tranquila la población que Uruguay va a comprar las vacunas por otros mecanismos”. Asimismo, indicó que la inversión en ese fondo oscilaba entre US$ 10 y 20 millones para una solución que no es tan absoluta.



Uruguay es destacado en el mundo por la manera como ha actuado ante la pandemia.