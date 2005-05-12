Norcorea aumenta su apuesta nuclear

AFP

Corea del Norte avivó los temores sobre sus ambiciones nucleares al anunciar que completó la extracción de combustible nuclear, producto base para la fabricación de bombas atómicas, mientras el embajador estadounidense en Japón dijo que cree que Pyongyang se prepara para realizar un ensayo nuclear.

"Completamos recientemente el proceso de extracción de 8.000 barras de combustible irradiado de nuestra central nuclear experimental de 5 megawatts de Yongbyon", anunció triunfalmente un portavoz de la cancillería, citado por la agencia oficial KCNA.

Es a partir de barras de combustible irradiado que se puede producir plutonio, para ser utilizado nuevamente en un reactor mezclado con uranio o bien en la fabricación de armas nucleares.

La actividad en el complejo de Yongbyon había sido suspendida en virtud de un tratado bilateral con Estados Unidos firmado en 1994, que se volvió caduco cuando Washington reveló, en octubre de 2002, que Pyongyang había iniciado un programa de enriquecimiento de uranio, en violación del acuerdo.

El mes pasado, Corea del Norte ya había afirmado que había cerrado Yongbyon y que se disponía a tratar el combustible irradiado que contiene la central.

Según expertos, es necesario un mes para que se enfríen las barras antes de poder comenzar su nuevo tratamiento.

En 2003 el régimen comunista había afirmado que había terminado el tratamiento de 8.000 barras de combustible nuclear, una cantidad que según los estadounidenses era suficiente para fabricar seis bombas atómicas.

Luego Seúl y Washington estimaron que este número era exagerado y consideraron que las barras tratadas eran unas 2.500.

El régimen norcoreano, que el 10 de febrero afirmó que tenía el arma nuclear, dispondría ya de unas seis bombas atómicas, admitió Mohamed El Baradei, director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).