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El País Mundo

Nepal, bajo una nueva amenaza ambiental, continúa la búsqueda de unos 3.000 desaparecidos por un alud

La cifra de muertos asciende a 750 en la frontera con China; según el gobierno, unos cien obreros podrían seguir con vida en túneles de obras hidroeléctricas.

31/08/2026, 02:53
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Personal del ejército traslada a un hombre herido durante una operación de rescate tras unas inundaciones repentinas, en el campamento de Trishuli, distrito de Nuwakot, el 29 de agosto de 2026. Cerca de 3.000 personas seguían desaparecidas y se habían confirmado 633 fallecidos el 29 de agosto, después de que inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra afectaran la frontera entre Nepal y el Tíbet.
Operativo de rescate.
Foto: AFP fotos

Fuertes lluvias y el riesgo de nuevas crecidas complican las labores de rescate en Nepal, tras el devastador deslave que dejó al menos 750 muertos en la frontera con China.

Más de 3.000 personas, entre ellas cientos de extranjeros, siguen desaparecidas después del desastre ocurrido el miércoles en el Himalaya, causado por un colapso glaciar que desencadenó una enorme avalancha de lodo y escombros que sepultó pueblos enteros. Además de la magnitud de la tragedia, que mantiene a numerosas familias sin noticias de sus seres queridos, los equipos de rescate enfrentan múltiples riesgos debido a carreteras intransitables, comunicaciones interrumpidas y amenaza de nuevos desastres naturales.

Las autoridades nepalíes pidieron ayer domingo a los rescatistas que actúen con “prudencia”, ante el aumento del caudal del río Bhotekoshi, en el distrito de Rasuwa. Los rescatistas retomaron las excavaciones para intentar acceder a un túnel donde permanecen atrapados cerca de 100 trabajadores, tras haber interrumpido la operación debido al aumento del caudal.

Según el gobierno, un centenar de obreros podría seguir con vida en túneles de obras hidroeléctricas. En la central hidroeléctrica Trishuli 3A, los equipos de rescate del ejército lograron el sábado abrir un conducto para suministrar oxígeno al interior del túnel.

AFP

Nepal y China extreman esfuerzos por ubicar a los cerca de 3.000 desaparecidos por el alud

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AFP

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