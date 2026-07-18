Nacieron quintillizos en Yemen de forma natural: el extraño caso médico de uno en 60 millones

Una mujer originaria de la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, dio a luz este sábado 18 de julio a quintillizos tras someterse a una compleja cesárea en un centro asistencial local. El acontecimiento médico, calificado por los especialistas como un hecho sumamente inusual tanto para el país como para el resto del mundo, movilizó a un equipo de profesionales que logró culminar la intervención de manera exitosa, manteniendo a todos los pacientes a salvo.

El estado de salud de los recién nacidos en Taiz

El equipo médico especializado a cargo de la operación confirmó que nacieron cinco bebés en perfecto estado de salud inicial, detallando que se trata de tres varones y dos niñas. La madre debió permanecer internada en la unidad de cuidados intensivos durante las etapas previas y posteriores al procedimiento quirúrgico debido a las dificultades logísticas y biológicas que presentaba el cuadro general del embarazo múltiple inusual.

Los médicos yemeníes a cargo de la evolución indicaron que los recién nacidos requerirán un estricto seguimiento clínico e internación preventiva a lo largo de las próximas jornadas. Las autoridades sanitarias locales señalaron que las primeras semanas de vida resultan críticas para los neonatos en este tipo de gestaciones múltiples por los altos riesgos y la prematurez biológica asociada.

Un milagro estadístico para la medicina de Yemen

De acuerdo con los datos estadísticos provistos por diversas organizaciones de salud internacionales, la probabilidad matemática de registrar un nacimiento de quintillizos de forma natural es extremadamente baja, posicionándose en una tasa estimada de uno por cada 60 millones de procesos de gestación independientes. Las mismas fuentes indicaron que dicho indicador porcentual suele incrementarse de forma considerable únicamente cuando se desarrollan tratamientos específicos de reproducción asistida en los pacientes.

Con información de EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.