Murió el dueño de OnlyFans a los 43 años: la historia de Leonid Radvinsky y la fortuna que deja tras de sí

Murió el empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, según un comunicado de la compañía. Tenía 43 años y falleció por un cáncer que padecía.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", señaló la empresa en un comunicado, que añadió que la familia pidió privacidad.

Conocida por su contenido sexual y con sede en Londres, la plataforma registró en su último ejercicio fiscal ingresos por valor de US$ 7.200 millones (unos 6.192 millones de euros), procedentes de los pagos de sus usuarios a los creadores.

Según la revista Forbes, la fortuna de Radvinsky ascendía a unos US$ 4.700 millones (unos 4.044 millones de euros).

Qué estudió Leonid Radvinsky y cómo hizo su fortuna con una plataforma de contenido para adultos

Nacido en Ucrania y criado en Chicago (Estados Unidos), Radvinsky se licenció en Economía por la Universidad Northwestern, en el estado de Illinois en Estados Unidos.

En 2018 adquirió Fenix International, matriz de OnlyFans, a los británicos Guy Stokely y Tim Stokely, fundadores de la plataforma en 2016, y desde entonces se mantuvo como director y accionista mayoritario.

Además de su actividad en la empresa, fue inversor en diversas compañías y apoyó proyectos filantrópicos a nivel global, indicó OnlyFans en su nota.

La entidad, con sede en el Reino Unido aunque la mayor parte de sus beneficios se generan en EE.UU., se ha convertido en uno de los mayores y más controvertidos éxitos tecnológicos del país, impulsada por la demanda de pornografía.

Su modelo permite a los creadores ofrecer contenido directamente a los usuarios, quedándose la plataforma con el 20 % de los ingresos y, aunque es particularmente popular por el porno, también tienen cuentas artistas o músicos.

OnlyFans dejó el año pasado dividendos récord por valor de US$ 701 millones a Radvinsky, uno de los mayores pagos de este tipo entre empresas privadas en el Reino Unido, según el Financial Times.

Sitio web de OnlyFans. Foto: archivo

De acuerdo con el periódico, en el último decenio la plataforma ha distribuido más de US$ 25.000 millones a los creadores de contenido.

Desde 2024, las participaciones de Radvinsky en Fenix International, propietaria y operadora de OnlyFans, estaban controladas a través del fideicomiso LR Fenix Trust, mientras, según el FT, el empresario mantenía conversaciones para vender una participación mayoritaria.

En 2022 también exploró sin éxito una salida a bolsa mediante una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC), dice el rotativo.

EFE