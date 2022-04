Cómo murió Debanhi Escobar según la Fiscalía de México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía de Nuevo León, en México, confirmó que el cuerpo encontrado el jueves en una cisterna del Motel Nueva Castilla corresponde al de la joven Debanhi Escobar, desaparecida en la zona desde el pasado 9 de abril.



Gustavo Adolfo Guerrero, titular de la Fiscalía, aseguró a través de un video que: “No se descarta ninguna línea de investigación, pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”.

En la declaración, el fiscal informó que la joven de 18 años presentó contusión profunda de cráneo, lo que habría sido la causa de la muerte. No se han dado más detalles. Una contusión es el daño que recibe alguna parte del cuerpo -en este caso la cabeza- por golpe que no causa herida exterior, según el dicción de la Real Academia de la Lengua.

Hallan cuerpo en cisterna en desuso de hotel



El cuerpo de la joven fue encontrado la noche del jueves en una cisterna en desuso que se localiza en un predio aledaño al Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.



Fuentes de la fiscalía estatal confirmaron a El Universal que la vestimenta y los zapatos del cuerpo corresponden a los que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa llevaba cuando desapareció, la madrugada del pasado 9 de abril.



Luego de llevar a cabo pruebas de ADN, la Fiscalía estatal informó que el cuerpo corresponde al de Debanhi.



La joven fue vista y fotografiada por última vez en la carretera a Nuevo Laredo, cerca del motel donde fue localizado su cuerpo.

Por la desaparición, autoridades estatales comenzaron una investigación y búsqueda para dar con la joven, por lo que llevaron a cabo una inspección, no cateo, en el interior de la empresa Alcosa Transportes Internacionales, con autorización de los propietarios y encargados del negocio; sin embargo, no arrojó datos relevantes.



La inspección se desplegó luego de que versiones divulgadas señalaran de que la joven ingresó a la empresa y no volvió a salir. La fuente dijo que “no hay evidencia en video ni testimonial que establezca que Debanhi haya ingresado a la empresa, pues más bien pasó por la acera exterior en la vía pública”. Asimismo, tampoco interactuó con alguna persona de la compañía transportista.

Taxista tocó los pechos de Debanhi



Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, dijo este viernes que la Fiscalía de Nuevo León le mostró videos donde observa que el taxista que la recogió le tocó los pechos sin su consentimiento, lo que provocóó que ella se bajara del vehículo. “Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información”.



El padre de la joven exigió al presidente AMLO y al gobernador Samuel García que “hagan lo que tengan que hacer porque ya no confío en el fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero”.



En conferencia con medios de comunicación, padre de Debanhi dijo: “Pregunta ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó (el cadáver a la cisterna dl motel)?, ella no se pudo subir a la barda”.



“Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta a parece’. Pregunta ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella”, y refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.