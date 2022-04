Debanhi Escobar: el paso a paso de la desaparición que generó conmoción en México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde la madrugada del sábado 9 de abril se perdió el rastro de la joven Debanhi Susana Escobar, de 18 años, y poco a poco su caso ha conmocionado a México.

Tras 13 días de búsqueda, la Fiscalía halló un cuerpo con la misma ropa que usaba en la noche de su desaparición. Aunque no se ha confirmado que se trata de Debanhi, su padre está seguro de que es su hija, y solo le pide a las autoridades justicia. ¿Cuáles fueron las claves en la investigación?

Debanhi, hija única y estudiante de criminología, salió ese sábado junto con dos amigas a una fiesta en Quinta Venecia, un lugar del municipio de Escobedo, Nueva León.



Aparentemente, la joven tuvo diferencias con sus acompañantes, quienes se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un “contacto de confianza”, que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que en esta ocasión trabajó fuera de las mismas.



Después de aceptar el servicio, presuntamente también tuvo una discusión con el conductor que le mandaron sus amigas, por lo que en horas de la madrugada el sujeto la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, y le tomó con su celular una fotografía que mandó a sus dos conocidas.



Esta imagen se volvió clave para la investigación y se compartió a través de redes sociales, haciendo cada vez más conocido su caso.

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, acudió a la Fiscalía de Nueva León el 10 de abril, donde se le informó sobre los trabajos para la localización de su hija. Dijo tener mucha confianza en Dios y en las autoridades.



“Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”, dijo don Mario.



Su madre Dolores Bazaldúa agregó: “Yo siento que Debanhi está viva, la vamos a encontrar”.



Las autoridades difundieron el boletín de búsqueda para la joven, describiendo su aspecto, y resaltando como señas particulares cicatrices antiguas debajo de la barbilla y otra en su mano derecha.



Días después, la Comisión Local de Búsqueda publicó el ofrecimiento de una recompensa de 100 mil pesos mexicanos a quien proporcionara información que ayudara a localizar a Debanhi.

Buscando un rastro

Más de 200 policías participaron en la búsqueda. A temprana hora del 12 de abril, trascendió la detención de un hombre que al parecer tenía relación con la desaparición de Debanhi. Horas más tarde se informaría que el sujeto, en efecto, era interrogado por el caso, aunque aún no hay indicios que por ahora lo vinculen.



Según denuncias de vecinos a la policía del municipio de Salinas Victoria, el hombre identificado como Jesús ‘N’, de 47 años de edad, tiene antecedentes de acoso e intento de rapto de mujeres.

Mientras tanto, los familiares de la joven usaron Instagram para convocar personas a las afueras del motel Nueva Casilla, donde partieron para realizar una búsqueda en la zona.



Algunas de las principales líneas de investigación se derivaron de más de 30 videos captados por cámaras de vigilancia o seguridad instaladas en las inmediaciones del sitio donde Debanhi fue fotografiada.



El último lugar en el que la joven apareció en cámaras de seguridad fue en la compañía Transportes Internacional Alcosa, donde Debanhi habría pedido ayuda tras ser supuestamente abandonada por un taxista. Sin embargo, al parecer no hay rastro de su salida del lugar.

Hallan un cuerpo con la misma ropa de Debanhi



En la noche del 21 de abril, 13 días después de la desaparición, la Fiscalía halló un cuerpo en una cisterna, con la misma vestimenta que llevaba la joven. El cadáver fue encontrado en una zona aledaña al motel Nueva Castilla, justo donde sus conocidos iniciaron la búsqueda.



Los empleados del lugar fueron quienes alertaron a las autoridades en Nuevo León sobre olores fétidos que emanaban de la cisterna en desuso del inmueble, lugar en donde más tarde encontrarían el cuerpo de una mujer.



"El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar”, detalló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un principio, la Fiscalía señaló que había dificultades para extraer el cuerpo de la cisterna: "En estos momentos no es posible establecer características de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción", dice un comunicado.



Sin embargo, Mejía Berdeja indicó que ya se rescató el cuerpo, y fue llevado al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder comprobar genéticamente si se trata de Debanhi.



"La familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario, en espera de los resultados de las diligencias de investigación. Rogamos esperar las noticias oficiales respecto de estos hechos, las cuales serán sustentadas en la evidencia científica pertinente", agrega.

'Mi hija está muerta y no sé qué hacer'



Mario, por su parte, está seguro de que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el de su hija.



"El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó durante la conferencia de prensa que dio en la madrugada.



El padre de la joven exigió justicia y "que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados".



"Al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando en un área, a unos metros que fue aquí atrás de esta barda. No nos dejan entrar, no nos pasaron información tal vez porque no era su hija. Pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, expresó.



Entre lágrimas dijo: “Perdónenme, es todo lo que tengo que decir”.