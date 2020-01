Muerte de Soleimani encendió la alarma de un conflicto a gran escala entre EE.UU. e Irán

El disparo desde un sofisticado dron estadounidense que mató en la madrugada del viernes al general iraní Qasem Soleimani, encendió la alarma a nivel global sobre un conflicto a gran escala entre Estados Unidos e Irán.

Por lo pronto Irán prometió vengar la muerte de Soleimani, comandante de las fuerzas Quds de elite de los Guardianes de la Revolución, y arquitecto de la creciente influencia militar de la república islámica en Oriente Medio.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la muerte de Soleimani buscó detener una guerra, no iniciar una, ya que el militar iraní planeaba ataques inminentes contra estadounidenses.

Se trata de “la operación de decapitación más grande jamás llevada a cabo por Estados Unidos, más que las que mataron a Abu Bakr al Bagdadi u Osama bin Laden”, jefes del Estado Islámico (ISIS) y de Al Qaida respectivamente, según Phillip Smyth, un especialista estadounidense en grupos armados chiitas.



El ataque que mató a Soleimani podría considerarse como el movimiento más arriesgado de Washington en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, dijo por su parte el veterano periodista del diario The New York Times David Sanger.



El principal comandante de las milicias de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, un colaborador de Soleimani, también murió en el ataque.



Soleimani, de 62 años, era considerado como la segunda figura más prominente en Irán después del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

El ataque representa una dramática escalada en el enfrentamiento en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos y sus aliados, especialmente Israel y Arabia Saudita.



Irán mantiene un prolongado conflicto con Estados Unidos que se agudizó la semana pasada por un ataque a la embajada estadounidense en Bagdad, Irak, por parte de milicianos apoyados por la república islámica, en represalia por un bombardeo ordenado por la Casa Blanca contra la milicia Kataeb Hezbolá.

El temor a una eventual interrupción de los suministros de petróleo procedentes de Oriente Medio impulsó el precio del barril en más de 3 dólares ayer viernes. Además, la muerte de Soleimani impactó en las principales bolsas del mundo.



El líder supremo de la república islámica, el ayatolá Ali Jamenei prometió una “dura venganza” contra los “criminales” que mataron a Soleimani. Jamenei nombró rápidamente a un sustituto al frente de Al Quds, el brigadier general Esmail Qaani.



En Nueva York, se reforzó la seguridad ante posibles represalias iraníes, mientras que en Beirut la embajada de Estados Unidos instó a los estadounidenses que viven en el Líbano a estar muy atentos.



A fin de contener una represalia iraní, Estados Unidos desplegará hasta 3.500 soldados adicionales en Medio Oriente.



“Estamos preparados para responder. Hemos pensado mucho sobre esto. Pero recuerden, ellos nos han estado atacando durante meses”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la cadena CNN.

Las reacciones fueron en su gran mayoría de alarma. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la muerte de Soleimani podía “agravar seriamente” la situación en Oriente Medio.



China, la Unión Europea y Gran Bretaña se expresaron en parecidos términos.



El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a Irán “abstenerse de cualquier provocación” y recordó que debe “volver rápidamente al pleno respeto de sus obligaciones nucleares”.



El Hezbolá libanés, el Hamas palestino, o los hutíes yemeníes, todos ellos aliados de Irán, pidieron venganza.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, interrumpió su viaje a Grecia para regresar de urgencia al país.



Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos, calificó el ataque de “enorme escalada en una región ya inestable”.

El presidente iraquí Barham Saleh instó a “todo el mundo a la moderación” mientras que el influyente líder chiita iraquí Moqtada Sadr, anunció la reactivación de su milicia anti Estados Unidos, el Ejército de Mehdi.



Las consecuencias del asesinato de Soleimani suscitaron también preocupación en Estados Unidos, en un año electoral. Este bombardeo amenaza con provocar “una peligrosa escalada de la violencia”, advirtió la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.



Con el ataque que mató a Soleimani, Estados Unidos buscaba restablecer una estrategia de disuasión con Irán y mostrar que no quedarán impunes los incidentes en el estrecho de Ormuz, por donde cruza la quinta parte del crudo mundial, y los ataques de septiembre a refinerías saudíes.

“Actuamos para parar una guerra”, dijo Trump

El presidente Donald Trump afirmó ayer viernes que ordenó matar al poderoso comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, Qasem Soleimaní, buscando “parar una guerra”, no comenzarla.



“Actuamos para parar una guerra. No actuamos para iniciar una guerra”, dijo Trump, que compareció por sorpresa ante la prensa desde su club privado en Mar-a-Lago, en West Palm Beach (Florida).



“No buscamos un cambio de régimen. Sin embargo, las agresiones del régimen iraní en la región, incluido el uso de combatientes para desestabilizar a sus vecinos, debe terminar y debe terminar ahora”, enfatizó el mandatario. Trump avisó de que está preparado para contestar cualquier respuesta militar de la República Islámica. “Estados Unidos tiene de lejos el mejor ejército del mundo, tenemos la mejor inteligencia del mundo. Si los estadounidenses en cualquier lugar son amenazados, ya tenemos objetivos identificados. Y estoy listo y preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria, y eso se refiere en particular a Irán”, alertó.



Trump aseguró que Soleimaní estaba planeando “ataques inminentes y siniestros” contra militares y diplomáticos estadounidenses. “Soleimaní hizo de la muerte de personas inocentes una pasión enfermiza, contribuyendo a complots terroristas tan lejos como en Nueva Delhi o Londres”, afirmó Trump, que aseguró que el comandante iraní “había perpetrado actos de terror para desestabilizar Oriente Medio en los últimos 20 años”.



“Lo que hicimos ayer (por el jueves de noche) debería haberse hecho hace mucho tiempo, muchas vidas se habrían salvado”, remarcó.



Trump, además, responsabilizó a Soleimaní de la muerte el pasado 27 de diciembre de un contratista estadounidense en un ataque contra una base militar en Irak y aseguró que el comandante iraní también orquestó el asalto a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.