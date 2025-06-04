Meghan Markle y el príncipe Harry celebran el cuarto cumpleaños de su hija con fotos inéditas
La duquesa de Sussex compartió en su cuenta de Instagram emotivas imágenes familiares: "Hoy hace cuatro años que llegó a nuestras vidas y cada día es más brillante y mejor gracias a ello", escribió.
Meghan Markle, duquesa de Sussex, compartió este miércoles varias fotos de su hija, Lilibet, en su perfil de Instagram para celebrar el cuarto cumpleaños de la pequeña. La actriz y esposa del príncipe Harry de Inglaterra publicó dos fotografías en blanco y negro en las que se la puede ver abrazando a su hija.
"¡Feliz cumpleaños a nuestra hermosa niña! Hoy hace cuatro años que llegó a nuestras vidas y cada día es más brillante y mejor gracias a ello. Gracias a todos los que le enviaron cariño y celebraron su día especial", escribió Meghan en la red.
En ambas fotografías se ve a la madre abrazar a la niña que aparece con la cara parcialmente tapada. En una de ellas, Lilibet tiene su aspecto actual y la otra es una imagen tomada poco después de su nacimiento.
Una segunda publicación llegó horas más tardes, en la que se ve al príncipe Harry. “El vínculo más dulce. La niña de papá y su aventurera favorita ¡Feliz cumpleaños Lili!“, escribió Meghan Markle.
En las tiernas fotografías se lo puede ver al príncipe como nunca antes: sujetando a la pequeña en sus primeras semanas de vida, y otra más reciente, donde aparecen de la mano dando un paseo.
La hija de los duques de Sussex nació hace cuatro años, un año después de que sus padres renunciaran a sus cargos como miembros de la realeza británica.
Markle y el príncipe Enrique —que tienen otro hijo, Archie, que cumplió seis años— se casaron en 2018 y viven en California desde 2020 tras su decisión de abandonar la familia real.
Con información de EFE
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