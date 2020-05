Maduro implica a Guaidó en la fallida "invasión", pero por ahora no lo toca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El régimen venezolano está empeñado en comprobar la implicancia de Juan Guaidó en la fallida operación para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos, aunque por el momento no ha puesto en marcha su amenaza de arrestar al líder opositor.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció ayer viernes que pedirá una orden de captura contra Juan José Rendón, asesor de Guaidó, por su presunta participación en la fallida incursión armada. Saab dijo que también solicitará la captura del estadounidense Jordan Goudreau y del venezolano Sergio Vergara, acusados de ser parte de la fracasada operación.



Goudreau y Rendón están en Estados Unidos, mientras que Vergara ha estado en Colombia y otros países desde el año pasado. Según Venezuela, los tres están vinculados a la incursión denunciada el domingo por el régimen de Maduro.

Saab dijo que los implicados en el caso son 31, entre ellos dos estadounidenses ya capturados.



Los venezolanos involucrados enfrentarán siete cargos, entre ellos conspiración con un gobierno extranjero, terrorismo y traición a la patria.

Los dos estadounidenses, en tanto, serán acusados de terrorismo, conspiración, tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir, agregó el fiscal.



Los estadounidenses son Luke Alexander Denman (34) y Airan Berry (41), ambos exmilitares. El delito de terrorismo, según la ley venezolana, es castigado con penas entre 25 y 30 años de cárcel.



Denman y Berry fueron detenidos entre el 3 y el 4 de mayo en las poblaciones costeras de Macuto y Chuao, en el norte de Venezuela.



El domingo se reportó que ocho presuntos invasores murieron en enfrentamientos.



Saab dijo ayer que los últimos implicados cayeron tras allanamientos en cinco estados de Venezuela, incluido Caracas.

Uno de los exmilitares estadounidenses detenidos el fin de semana en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el pasado miércoles que harán todo lo posible para repatriar a los dos estadounidenses arrestados. Sin embargo, Maduro respondió de inmediato que Denman y Berry serían enjuiciados en Venezuela.



Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, incluido Estados Unidos, fue criticado ayer viernes por Primero Justicia, uno de los principales partidos de oposición.



“Rechazamos radicalmente la contratación de grupos ilegales”, dijo Primero Justicia, que pidió a Guaidó “destituir inmediatamente a los funcionarios que, en nombre de la presidencia (e) de la república, se vincularon con estos actores de grupos ilegales”.

Miembros de la oposición de Venezuela negociaron en octubre un acuerdo por 213 millones de dólares con la empresa Silvercorp, fundada por el ex boina verde Goudreau y con sede en Florida, para invadir el país y derrocar a Maduro, según un documento publicado el jueves por el diario Washington Post.



Rendón, por su lado, reconoció en CNN haber firmado un contrato con la empresa Silvercorp, pero aseguró que fue “exploratorio” y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela.



El asesor político desvinculó de este acuerdo a Guaidó.

Maduro afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era el “jefe directo de la operación”.



“Lo que están haciendo las autoridades” de Washington “es ver cómo le lavan la cara a Juan Guaidó, que está profundamente embarrado” por “ese contrato que firmó”, dijo el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una alocución televisada.



“Que se busque un calígrafo. Ya nosotros lo buscamos y esa es la firma de Juan Guaidó, por supuesto que lo es”, prosiguió Rodríguez.

Trump, por su lado, rechazó de nuevo ayer viernes la participación de su gobierno, señalando que si ordenara una incursión en Venezuela sería una “invasión” que “no haría en secreto”. “Entraría y no harían nada al respecto. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército”, dijo Trump en una entrevista con Fox News.



Pese al aumento de las tensiones, Estados Unidos anunció su intención de reabrir su embajada en Caracas y este miércoles el Gobierno de Trump presentó de forma sorpresiva la designación de James Broward Story como embajador “extraordinario y plenipotenciario” en Venezuela.



De ser confirmado por el Senado, y aunque no está claro que pudiera trasladarse a Caracas con Maduro en el poder, Story sería el primer representante de ese rango después de que en 2010 el fallecido Hugo Chávez expulsara al entonces enviado de Washington, Patrick Duddy.

Iván Duque compara a Maduro con Milosevic El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró ayer viernes que no auspicia invasiones, al referirse a las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro, a quien comparó con el expresidente serbio Slobodan Milosevic por perseguir a su propia gente. “Denuncié a plena luz del día a ese régimen, y que quede claro, yo no auspicio ni invasiones ni ninguna clase de triquiñuelas, las cosas las hago de frente, porque uno en la vida defiende los principios sin tapujos”, dijo Duque a una radio local. Según Maduro, el grupo que intentó invadir Venezuela el pasado fin de semana fue entrenado en Colombia. “Tenemos las pruebas de que este grupo se entrenó en territorio colombiano, tenemos los lugares donde fueron entrenados, tenemos las pruebas”, dijo Maduro el lunes. Colombia ha rechazado esas denuncias y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que “se trata de una acusación infundada, que intenta comprometer al Gobierno de Colombia en una trama especulativa”.