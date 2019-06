“Maduro es un fantoche que no manda”, afirma Bolsonaro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela (...) Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto”, afirmó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una entrevista con el diario La Nación (GDA), pocos días antes de su visita a Argentina.

Al ser preguntado si cree que el presidente Nicolás Maduro puede aceptar dejar el poder a través de la mediación que está llevando acabo Noruega entre el régimen venezolano y la oposición que lidera el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Bolsonaro comentó: “La debilidad de Maduro hace que la dictadura en Venezuela sea fuerte. Él está ahí al frente porque cooptó al Ejército, cuya cúpula son ahora narcotrafricantes (...) Además de sus generales, Maduro tiene un efectivo considerable de cubanos ahí dentro (...). También hay allí células del grupo Hezbolá, las milicias, los colectivos... Entonces, Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela”.

Asimismo, sostuvo que “tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto. El gran problema es que puede recrudecer el régimen ahí, transformarse en una Corea del Norte sin bomba atómica; los rusos tienen participación ahí también porque hay petróleo y oro”.

Caso uruguayo.

La Nación también le preguntó sobre su política de flexibilización de las armas de fuego y si tiene alguna evidencia que contar con más armas aumenta la seguridad pública.



“En Uruguay no hay todo ese control de armas y es el segundo país con menor índice de muertes por 100.000 habitantes”, respondió. “Paraguay, lo mismo; Chile, también. Aquí en Brasil, el estado de Santa Catarina es el que más clubes de tiro tiene y, junto con San Pablo, tiene una tasa menor a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Si no quiere tener un arma, no la tenga. Pero, el número de muertes violentas en Brasil disminuyó 24% en el primer trimestre de este año. Si hubiese aumentado, sería culpa mía, pero como disminuyó, nadie dijo nada”.



Respecto de las críticas que le hacen por su alineamiento con el gobierno del presidente Donald Trump, indicó: “¿Cuál era el círculo de amistades de Brasil hasta hace un tiempo? Venezuela, Cuba, Bolivia. ¿Cuál es nuestro futuro? Yo siempre admiré a Estados Unidos y me alegré mucho con la victoria de Trump, hacía fuerza por él, y me acerqué a Estados Unidos. Todo loque le propuse a Trump y él aceptó fueron alianzas. La principal producción de Brasil son los commodities, y pronto se nos acabarán. Debemos buscar ciencia, innovación, tecnología. También fui a buscar eso a Israel”.

Terrorismo.

Entre otros temas fue preguntado por el aumento del 20% en la deforestación en la Amazonia entre agosto del año pasado y abril de 2019 y el hecho de que en la práctica no se ve que él apoye la conservación del ambiente.



"¿20%? Ni aunque pusiera a toda la población brasileña con una hoz en la mano conseguiría deforestar tanto en ese tiempo. Hay un terrorismo sobre eso. Lo que el Primer Mundo quiere, y que lamentablemente la prensa aquí no muestra, es la llamada Triple A (Andes, Amazonía, Atlántico), un corredor de 136 millones de hectáreas que nos aislaría de toda la parte norte de Brasil. Perderíamos la Amazonia si siguiéramos con esa política”, sostuvo.



“Yo comencé a hablar del tema y hubo un pequeño retroceso. Dije que Brasil sladría de la cuestión del clima (el Acuerdo de París sobre cambio climático) si esa pauta continuaba guiando las discusiones. No podemos hacer de la política ambiental una traba para el progreso”.



En otro orden, al recordarle que como diputado habló en favor de la tortura, el presidente puntualizó que lo dijo porque la izquierda mintió y no reconoció “los que ellos torturaron o mataron, no respondieron por eso. Colombia fue complaciente con sus guerrilleros y mire los problemas que tiene hoy. Nosotros no fuimos complacientes con la guerrilla”.



En cuanto a las dictaduras, Bolsonaro reconoció la existencia del Plan Cóndor y preguntó: “¿Cuántas personas murieron o desaparecieron y por qué causas? Que cada país haga su historia”.

“No se debe volver a la corrupción desenfrenada para buscar el poder”



El presidente Jair Bolsonaro califica de país hermano a Argentina -visitará Buenos Aires el próximo jueves para reunirse con Mauricio Macri y otros miembros del gobierno- y destaca que “tenemos por delante el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Espero que pronto esté todo resuelto, tenemos que que ver aún pequeños detalles. Va a estimular nuestras economías. Somos conscientes de que podemos perder algunas cosas, pero en términos generales, será muy bueno”.



Bolsonaro precisó que si bien no busca tener injerencia en cuestiones internas de Argentina, “estamos preocupados con la verdadera defensa de la democracia, de la libertad y la lucha contra la corrupción, que es muy importante. Argentina y Brasil no deben volver a la corrupción del pasado, una corrupción desenfrenada por la búsqueda del poder. Contamos con el pueblo argentino para elegir bien a su presidente en octubre”.