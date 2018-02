Fuerte respaldo de Macri al policía procesado por matar a ladrón que apuñaló a un turista

El presidente Mauricio Macri recibió al agente de la policía bonaerense, Luis Chocobar, que tras unos minutos de contarle su situación judicial, lo sorprendió con una enfática felicitación: "Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente".



Chocobar es un efectivo de la policía bonaerense de Avellaneda que defendió y le salvó la vida al turista norteamericano Joseph Wolek, que fue apuñalado diez veces por un delincuente en el barrio de La Boca.



El policía, vestido de civil, se dirigía a su trabajo el viernes 8 de diciembre último cuando vio cómo dos jóvenes estaban asaltando a Wolek, un turista norteamericano de 60 años. Luego de hacer disparos al aire para alejar a los delincuentes, el policía disparó sobre uno de ellos que estaba atacando a Wolek con diez puñaladas.



El juez de menores número 1, Enrique Gustavo Velazquez, procesó anteayer y embargó por 400.000 pesos argentinos al agente del orden y lo investiga por el presunto delito de exceso de legítima defensa.

"Te vamos a ayudar a resolver tu situación".

De la reunión con el presidente, que duró unos 20 minutos, participó también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Luego de que Chocobar le transmitiera al primer mandatario su preocupación por el procesamiento y embargo judicial, el presidente lo tranquilizó: "Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación".



Luego del encuentro fuentes cercanas aseguraron a La Nación que la reunión fue un gesto del presidente a todas las fuerzas de seguridad, para que no retrocedan ante el delito, y hacia el Poder Judicial, para que proteja a las fuerzas del orden y castigue a los delincuentes.



"El agente Chocobar arriesgó su vida para defender a un ciudadano extranjero. Y un juez lo quiere acusar de exceso en la legítima defensa con homicidio culposo, que pueden ser hasta 5 años de prisión. Esto es un mensaje a las fuerzas de seguridad de que hagan su trabajo", dijo a La Nación un alto funcionario de la Casa Rosada.



"Me siento muy agradecido a la atención del Presidente, porque en todo momento estuvo escuchando mis palabras. Sabe que actué como todo policía tendría que actuar. Estoy muy feliz de que me haya recibido", señaló Chocobar en la puerta de la casa de Gobierno.



En las últimas horas, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, salieron públicamente a respaldar a Chocobar para dar una señal a la policía de respaldo institucional.