Macri defendió su gestión, pero dijo no estar satisfecho con los resultados económicos

A cinco días de dejar el poder, el presidente de Argentina Mauricio Macri emitió en la noche de este jueves un mensaje de despedida con un balance de su gestión, emitido en cadena nacional. Fue la primera vez que el Presidente utilizó esa herramienta por fuera de lo que mandan las obligaciones institucionales, como la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

"Queridos argentinos, por única vez en estos cuatro años, voy a utilizar la cadena nacional para hablarles a todos", fueron las primeras palabras de Macri. "Durante estos años, muchas personas me pidieron que hiciera una cadena nacional contando el estado del país. Y creo que es más constructivo hacerlo hoy. Es momento de balances y construcción. Me parece bien tomarnos unos minutos para reparar de forma clara en dónde estamos hoy", agregó.



"El país es muy distinto respecto de 2015", lanzó.



"Hubo muchos aspectos que no pudimos resolver, pero hemos valorado nuestras instituciones. Nuestra prensa es más libre y nuestra Justicia es más independiente. Estamos más seguros ante el narcotráfico. La política es más decente. Es la primera vez que un gobierno no peronista termina su mandato", dijo.

"Corregir errores"

"Esto no es un logro del Presidente, sino de todos los argentinos. Es un avance de nuestra democracia. Sobre todo en un contexto así de delicado para la Argentina", agregó.



"En muchos aspectos, estamos mejor que hace cuatro años", expresó. "Sé que los resultados de nuestras reformas económicas no llegaron a tiempo", añadió.



"Ser presidente fue una responsabilidad inmensa. Quise escuchar todos los puntos de vista. Y cuando me equivoqué, traté de corregir lo más rápido posible, y siempre les dije la verdad. Tenemos que estar orgullosos de haber transformado una cultura del poder. Ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos", lanzó.



"Sin guerra para el periodismo, ni atraques del gobierno a los que piensan distinto. En estos años, jamás critiqué a un periodista", añadió. "Se acabó, con nosotros, el uso de la publicidad oficial como una herramienta para dañar a los medios".

Justicia y corrupción

"Estoy orgulloso de las mejoras que hicimos en la Justicia. Que funciona mejor que hace cuatro años", expresó.



"Desde la semana que viene voy a mostrar que se puede hacer oposición de forma distinta, pero siempre pensando en qué es lo mejor para los argentinos", dijo.



"Respetamos la independencia de los jueces. La ley del Arrepentido es una de esas herramientas. Y la ley de Flagrancia permite resolver casos en pocos días", expresó.



También se refirió a los temas de corrupción: "Los argentinos sufrimos muchos años las consecuencias de la corrupción en el Estado. Ahora es más difícil robar la plata de los argentinos. En todos los gobiernos habrá pillos y ladrones. Pero el Estado hoy funciona mejor que en 2015", dijo.

Estadísticas

"Cuando llegamos, encontramos un Estado sin información ni estadísticas. Que atendía mal a los ciudadanos y a los argentinos. Hoy tenemos un Estado más eficaz", sostuvo. "Con más tecnología y ejecución. Ya no hay más papel. Se usa mejor la plata de los argentinos y es más transparente", agregó.



"Este nuevo Estado, más moderno, será bueno para el futuro gobierno y los que vengan después, porque podrán tomar mejores decisiones. Y es bueno para los ciudadanos porque podrán tomar más control. Con todos tuvimos buen diálogo, y solucionamos problemas concretos", sostuvo.



"Hoy, todas las empresas estatales están cambiadas. Necesitan menos financiamiento del Estado", sostuvo.

Economía

"Quiero decirles que estamos mejor preparados para crecer. No me voy satisfecho con los resultados de mi mandato en inflación y pobreza. Enfrentamos, en 2015, una situación delicada", dijo.



"A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La economía empezaba a despertarse. Pero después vinieron los resultados de las PASO. El miedo al futuro y la falta de un esquema macroeconómico sólido nos hicieron retroceder", agregó.



"Pero a pesar de estos resultados, en estos años trabajamos mucho para ordenar nuestra economía. Una parte importante del trabajo ya está hecho. Quiero explicarles ahora este esfuerzo con algo más de detalle", sostuvo.

Deuda

"Por un lado, existe la sensación de que el Estado no tenía deudas en 2015. No es cierto. Se debían 240 mil millones de dólares. Ahora debemos más, es cierto, unos 310 millones, pero tiene una causa: que en estos años tuvimos que pedir plata prestada. Y dos de cada tres pesos fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores", agregó.



"También hay una confusión de los últimos meses, sobre qué hicimos con la plata que nos dio el fondo. El 95 por ciento lo usamos para pagar otros vencimientos en dólares, y una parte está todavía en el Banco Central", expresó.



"Recibimos un déficit fiscal altísimo. Rompimos la tendencia y equilibramos los gastos del Estado. Les hicimos la vida más fácil a los exportadores. Abrimos más de doscientos mercados en todo el mundo. Exportamos 10 mil millones de dólares más. Por eso digo que estamos mejor preparados para crecer", dijo.



"Ordenamos las bases de nuestra economía", añadió. "Tenemos reservas robustas en el Banco Central, algo que en 2015 no había. Dejamos 20 mil millones de dólares más de lo que recibimos", sostuvo.



"Estos cimentos son difíciles de ver, y uno se pregunta: ¿qué me importa esto, si mi salario no mejora? Es una frustración para mí. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos últimos cuatro años", agregó.



"Con cada suba del dólar venían, después, la inflación y el aumento de la pobreza. El esfuerzo, igual, no fue en vano. No perdimos cuatro años. Con una moneda fuerte vamos a crecer", dijo.

Seguridad y Narcotráfico

"Quisimos que el Estado recupere la seguridad contra los narcos. Cuando llegamos había una sensación de lucha perdida, se había perdido la cooperación con otros países. Después de cuatro años dejamos Fuerzas Armadas respetuosas de la ley y dejamos una sociedad en paz, con menos delitos", dijo Macri.



"Esta lucha debe continuar, la Argentina es un lugar inseguro para las redes de narcotráfico. Esos avances no serán desandados. Cuando un pueblo está decidido a vivir en ciertos valores no hay vuelta atrás. La historia se escribe en el presente y esta es la actitud que nos puede permitir construir el futuro que merecemos. Estos fueron cuatro años de aprendizajes", añadió.



"Nunca tuve dudas de lo que este país podría y podrá. No se trata de nosotros sino de millones que tienen derecho a vivir de otra forma. En estos días asume otro presidente y empieza otra etapa. Hago esto porque sé cómo la falta de información entorpece y jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante", dijo.



"Argentinos, voy a acompañarlos desde la oposición. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida desde el Congreso", expresó.



"Este fue el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su confianza", finalizó.

Inédita cadena nacional

Macri buscó mostrar los "logros y deudas" de sus cuatro años de gestión. E intentar dejar establecida su "herencia" ante el inminente regreso del kirchnerismo al poder.



El uso de la cadena nacional generó un debate entre los asesores del Presidente, ya que Cambiemos había evitado esa herramienta para diferenciarse de Cristina Kirchner.



El Gobierno confirmó hoy el uso de la cadena nacional para difundir el mensaje de balance de Macri a través del decreto 815/2019, que se publicó en el Boletín Oficial.



Macri dispuso que "el Poder Ejecutivo Nacional, previo a la finalización del mandato presidencial, deberá informar a la ciudadanía sobre el estado de la Nación resultante de los cuatro años de gestión".



"En atención a su trascendencia institucional, dicha información sobre el estado de la Nación será difundida a través de cadena nacional y de otros medios de comunicación", añade la medida.



Entre los considerandos del decreto, subraya que la alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo "trae aparejado un proceso de traspaso, que constituye un contexto oportuno para la rendición de cuentas de los cuatro años de gestión, revistiendo especial trascendencia institucional".



En el decreto 815/2019 se indica que "la rendición de cuentas a la ciudadanía es uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta el sistema representativo y republicano que adopta nuestra Nación como forma de gobierno".



Y señala que "la rendición de cuentas se desarrolla a través de una serie de procedimientos y mecanismos por medio de los cuales los funcionarios públicos motivan sus acciones, responden a críticas y requerimientos y asumen responsabilidad por sus actos y decisiones".



Además, el Gobierno destaca que "ha realizado importantes acciones en pos de fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, destacándose las políticas en materia de transparencia activa, solicitudes".