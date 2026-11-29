Lo que está pasando con los casos de imputados por las estafas de Ueno Bank en Paraguay y lo que se ve venir
La Fiscalía de ese país está actuando en relación con el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dentro de las investigaciones por la caída de la institución bancaria.
La Fiscalía de Paraguay imputó ayer sábado por la presunta comisión de los delitos de administración en provecho propio, lavado de activos, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal a quien fuera el ministro de Economía del expresidente Santiago Peña (2023-2026), Carlos Fernández Valdovinos, dentro de las investigaciones por la caída de Ueno bank.
Uno de los fiscales del equipo investigador, Christian Benítez, dijo a los periodistas que el Ministerio Público también pidió la prisión preventiva de Fernández, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado.
“Asimismo, se ha solicitado que se determine la prohibición de vender y gravar de todos sus bienes y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias”, añadió Benítez.
Fernández ha sido acusado de autorizar la colocación de millonarios fondos públicos en el intervenido Ueno bank, una entidad a la que fue vinculado Peña.
Hoy, Benítez dijo que la Fiscalía vincula la colocación de 250.000 millones de guaraníes -unos 38,8 millones de dólares- en esta entidad con la firma de un contrato con el Grupo Vásquez, un conglomerado de empresas que controlaba el Ueno bank, a través de la cual Fernández habría recibido “algún tipo de contraprestación irregular”.
EFE
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