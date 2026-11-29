La Fiscalía de Paraguay imputó ayer sábado por la presunta comisión de los delitos de administración en provecho propio, lavado de activos, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal a quien fuera el ministro de Economía del expresidente Santiago Peña (2023-2026), Carlos Fernández Valdovinos, dentro de las investigaciones por la caída de Ueno bank.

Uno de los fiscales del equipo investigador, Christian Benítez, dijo a los periodistas que el Ministerio Público también pidió la prisión preventiva de Fernández, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado.

“Asimismo, se ha solicitado que se determine la prohibición de vender y gravar de todos sus bienes y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias”, añadió Benítez.

Fernández ha sido acusado de autorizar la colocación de millonarios fondos públicos en el intervenido Ueno bank, una entidad a la que fue vinculado Peña.

Hoy, Benítez dijo que la Fiscalía vincula la colocación de 250.000 millones de guaraníes -unos 38,8 millones de dólares- en esta entidad con la firma de un contrato con el Grupo Vásquez, un conglomerado de empresas que controlaba el Ueno bank, a través de la cual Fernández habría recibido “algún tipo de contraprestación irregular”.

EFE