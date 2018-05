El líder de Podemos vivirá en una mansión de 540.000 euros

Pablo Iglesias, el líder de Podemos, el partido político español vocero de los "desahuciados y los explotados", pasó a ser propietario de un chalet de lujo en una cotizada zona de las afueras de Madrid.

"Seguro que la llamarán Villa Chávez, o Villa Kirchner o Villa Khamenei", ardieron las redes sociales al saber que Iglesias adquirió un suntuoso chalet, en la localidad madrileña de Galapagar, con pileta, huerta propia y jardín de diseño.



Aunque muchos ponen en duda el precio declarado y consideran que, por las características del inmueble, de excelente calidad e impecable estado, así como por las dimensiones ─280 metros construidos y 2.000 de parque─, el valor debería ser todavía mayor.



Conocida la noticia, el archivo no le jugó una buena pasada a Iglesias. Ocurre que él mismo puso en duda la confianza que podría generar un político que vive en una casa "de 600.000 euros", el precio que se ha declarado en un principio para la compra venta de su nuevo hogar.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de agosto de 2012

"¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?", se preguntaba Iglesias en agosto de 2012 cuando se publicó que, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, se había comprado un inmueble por tal cantidad.



"Pablito, parece que has escupido al cielo", le respondieron en Twitter. No fue el único de sus dichos que se le volvió grotescamente en contra. Hace poco, en un popular programa de televisión, había censurado duramente a los líderes políticos que se apartan a zonas alejadas y residenciales en su opción de vivienda.



"A mi me parece más peligroso el rollo de aislar a alguien porque entonces no sabe lo que pasa fuera. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es tomar el transporte público...", dijo en el programa de la popular presentadora Ana Rosa Quintana.

De 39 años, Iglesias comunicó hace poco que sería padre por primera vez. Que junto con su pareja, Irene Montero, otra dirigente de Podemos, esperaban mellizos. Ambos cobran un sueldo de 2.122,80 euros mensuales por su cargo público como diputados en el Congreso.



Esta mañana, el legislador español emitió un descargo en Facebook en el que explica que la casa será pagada en conjunto con su pareja, con una hipoteca a 30 años por la que cada uno va a abonar 800 euros (unos 28 mil pesos uruguayos) al mes. "Sabemos que muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas", manifestó.