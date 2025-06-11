La princesa Amalia de Países Bajos debió ser operada de urgencia tras caerse de un caballo

La heredera al trono de Países Bajos, la princesa Amalia, se rompió el brazo al caerse de su caballo el martes, anunció el palacio real, que añadió que debió ser operada de urgencia.

Este miércoles, el Servicio de Información del Gobierno neerlandés (RVD), informó que la princesa se recupera en el hospital tras ser operada anoche de una fractura en la parte superior del brazo.

Debido a este accidente, la habitual sesión de fotos de verano que la Casa Real tenía prevista para este jueves en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya se pospone hasta el 30 de junio, mientras que la agenda de hoy de la reina Máxima "ha sido modificada", y cancela su presencia en un evento sobre resiliencia y salud financiera que iba a dar en su calidad de defensora especial del secretario general de la ONU para la Salud Financiera, dice el RVD.

Tampoco acompañará al rey Guillermo Alejandro de Países Bajos a la apertura del Festival de Holanda, el evento de artes escénicas más antiguo del país.

No están claras las circunstancias del accidente que sufrió la princesa Amalia, una apasionada de la equitación desde niña y cuyo caballo principal se llama Mojito.

La hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, ha ido asumiendo un creciente papel público tras cumplir 21 años. El año pasado participó en su primer compromiso oficial durante una visita de Estado.

El año pasado se vio obligada a refugiarse en España debido a amenazas contra su seguridad, ya que supuestamente aparecieron en mensajes interceptados por la policía insinuando un posible secuestro o ataque por parte del crimen organizado.

Amalia vivió y estudió en Madrid durante un año, en virtud de un acuerdo supervisado por la familia real española.

Aunque la amenaza no desapareció completamente, pudo regresar a Países Bajos y se cree que vive actualmente en Ámsterdam.

Cuando la princesa empezó a estudiar en la Universidad de Ámsterdam en 2022, se habló mucho de su deseo de vivir en una residencia de estudiantes como todo el mundo. Sin embargo, pronto se vio obligada a regresar al palacio fuertemente custodiado de La Haya.

Con información de AFP y EFE