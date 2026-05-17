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El País Mundo

La petrolera estatal argentina YPF va por el mayor proyecto de exportación de petróleo del país

El proyecto prevé la perforación de más de 1.000 pozos y una producción destinada totalmente a la exportación de 240.000 barriles diarios a partir del año 2032.

17/05/2026, 02:30
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Depósito de hidrocarburos de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
Depósito de hidrocarburos de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
Foto: AFP

La petrolera estatal argentina YPF solicitó adherirse a un régimen especial de inversiones para desarrollar yacimientos en Vaca Muerta por 25.000 millones de dólares que, de aprobarse, constituiría el mayor proyecto de exportación de petróleo del país, informó la empresa.

El proyecto, denominado LLL Oil y desarrollado íntegramente por YPF, “prevé la perforación de 1.152 pozos” y una producción, completamente destinada a la exportación, de 240.000 barriles diarios a partir de 2032.

La multimillonaria suma se invertiría a lo largo de los próximos 15 años, detalló YPF en un comunicado.

El desarrollo pronostica exportaciones para el país por “alrededor de 6.000 millones de dólares anuales hacia 2032”, y unos 100.000 millones de dólares “en toda la vida del proyecto”, detalló.

Argentina se ha convertido en exportadora neta de petróleo en los últimos años, principalmente por los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, segunda reserva de gas no convencional y cuarta de petróleo de esquisto del mundo. El sector petróleo-gas representa el 13,5% de las exportaciones de Argentina, el segundo rubro pero muy por detrás del sector agropecuario, con más del 60%. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al que pidió adherirse YPF fue aprobado por el gobierno en 2024.

AFP

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