José López declaró que los dólares del convento eran de Cristina Fernández

El exsecretario de Obras Públicas argentino, José López, declaró ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que los dólares que dejó en la puerta de un convento eran de la expresidenta Cristina Fernández.



López no tuvo nunca ninguna duda de que ese dinero, más de nueve millones de dólares, pertenecía a la actual senadora y viuda del expresidente Néstor Kirchner.



Se lo había encargado el exsecretario privado de Cristina, Fabián Gutiérrez, quien, aún alejado de la función pública, acompañó a la exmandataria en la Casa de Gobierno hasta el 9 de diciembre de 2015, el último día que esta estuvo en el despacho presidencial.



Gutiérrez nunca dejó de ser un hombre de extrema confianza de Cristina, incluso después de que debió renunciar, perseguido por la Justicia en un juicio por enriquecimiento ilícito. Durante la gestión kirchnerista, Gutiérrez aumentó su patrimonio en más del 700 por ciento.

José López había recibido la instrucción de cambiar de lugar esos nueve millones de dólares. Gutiérrez lo llamó en nombre de Cristina. Lo citó en el Hotel City, en la calle Bolívar, y ahí le dijo que había "que mover plata" y que le haría llegar el dinero, en base a su declaración.



Esa noche, el 13 de junio de 2016, López recibió los bolsos en su domicilio de la capital. El exsecretario de Obras Públicas siempre supo que Gutiérrez era Cristina. Nunca dudó de ese vínculo.

Tanto los dólares como las joyas (relojes Rolex, gemelos, collares, anillos, aros y pulseras) formaban parte del envío de Cristina. La encomienda lo desconcertó, según contó, porque no sabía en qué lugar seguro colocarlos, hasta que se acordó del convento de monjas (en rigor, no eran monjas) que Julio De Vido y el propio López solían frecuentar y atiborrar de donativos (del Estado, no de ellos).



López les agregó a los bolsos una sola cosa de su propiedad, según declaró: una carabina de fabricación suiza Sig Sauer 522LR.



El exsecretario ya había declarado en el juicio oral y público que se realiza por los dólares lanzados al convento que el dinero no era suyo, sino "de la política", aunque se había negado a precisar ante ese tribunal el nombre de su dueño (o dueña).



Solo lo hizo ante Bonadio y Stornelli cuando quedó seriamente comprometido por su condición de receptor de los sobornos que pagaban los empresarios de obras públicas a

través de Roberto Baratta. El chofer de Baratta era Oscar Centeno, el hombre que escribió los cuadernos que reveló La Nación.



Algo extraño sucedió cuando López empezó a hablar ante Stornelli, el primero que lo interrogó, de Cristina, de Fabián Gutiérrez y de los

bolsos con dólares y joyas. Su miedo era evidente. El ataque de pánico le provocó temblores en las manos.



Fue en ese momento cuando López pidió ser un imputado protegido por la Justicia y no volver más al penal de Ezeiza. La Justicia accedió. López está ahora en un lugar que nadie conoce. El sistema de amenazas y miedo es común a todos los presos de Ezeiza que fueron funcionarios públicos.

López recibía las coimas , pero no era el beneficiario final. El receptor último era Néstor Kirchner y, luego, Cristina. La declaración de López tiene tal significación que es la única que se mantiene guardada bajo siete llaves en las oficinas de Bonadio y Stornelli.



Aunque dependía formalmente de De Vido, López tenía una relación política directa con el entonces matrimonio presidencial. También les contó al juez y al fiscal que, luego de la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, el sistema de cobro de sobornos entró en un paréntesis. Nadie se animaba a hablarle a Cristina de esas cosas. Nadie sabía si ella estaba al tanto de cómo había sido todo. Nadie quería ser el primero en describirle que durante los cinco o seis años anteriores el gobierno había sido sobornado por importantes empresarios argentinos.



Sin embargo José López les contó a Bonadio y a Stornelli que Cristina Fernández lo llamó al despacho presidencial un día de mediados de 2011. Le mostró el cuaderno de Néstor Kirchner, una descripción tan obsesiva como la de Centeno del dinero que entraba a la familia por los negocios espurios, en el que detallaba quiénes eran los recaudadores, quiénes eran

los que pagaban y dónde estaba esa plata.

La expresidenta le lanzó a López una pregunta directa e inesperada: "¿Vas a ser parte de la solución o del problema?", lo interrogó mientras empuñaba el cuaderno.



López bajó la cabeza y empezó a contar todo, absolutamente todo. Cómo era el sistema, cuánto se cobraba por cada obra pública, cómo eran las licitaciones, quiénes eran los empresarios beneficiarios del sistema, cómo era el círculo de recaudación, quiénes eran los recaudadores.



Desde ese momento, el sistema de corrupción salió del paréntesis en

el que estaba y volvió a funcionar como lo había hecho mientras vivió Néstor Kirchner.

Ese antecedente y su propia experiencia durante la gestión de Cristina Fernández hicieron que no le llamara la atención cuando Fabián Gutiérrez se presentó en nombre de ella y le envió los bolsos con los millones de dólares y las joyas.



Todo eso era de Cristina, aseguró López, sin dudar. Así quedó escrito (y firmado por él) en el acta de su declaración como arrepentido. El juez y el fiscal decidieron, de todos modos, corroborar la veracidad de la declaración de López. En eso están.



Bonadio procesará y ordenará la prisión preventiva de Cristina Fernández, pero no le pedirá al Senado su desafuero inmediato. Esperará que la Cámara Federal ratifique sus decisiones para que la orden de arresto llegue al Senado con una doble sentencia judicial.