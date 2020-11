Joe Biden cada vez más cerca de la victoria; lidera en 4 de los 5 estados que faltan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El demócrata Joe Biden está cada vez más cerca de ser el próximo presidente de Estados Unidos, mientras Donald Trump insiste en su prédica de que le están “robando” la elección, aunque en el Partido Republicano ya comienzan a admitir una casi segura derrota. Esta madrugada se esperaba un discurso de Biden desde Wilmington, Delaware.

Horas antes, Trump advirtió que el candidato demócrata no debería atribuirse una victoria electoral de forma “errónea”, señalando que él también podría reivindicar un triunfo. “¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!”, advirtió en Twitter.

La ventaja del presidente fue disminuyendo en varios estados al contabilizarse los votos por correo, emitidos en un número récord este año por la pandemia del COVID-19 y que han favorecido mayoritariamente a Biden.



Biden sigue creciendo frente a Trump en Pensilvania, que le aportaría 20 votos electorales cruciales para atravesar el umbral de los 270 requeridos en el Colegio Electoral para alzarse con la presidencia.



En Pensilvania, el estado natal de Biden donde Trump ganó hace cuatro años, el demócrata encabezaba el conteo por más de 20.000 sufragios, un margen aún estrecho que probablemente requerirá un recuento.

En un comunicado a media jornada, Trump mostró un tono más moderado que el jueves, cuando en una alocución desde la Casa Blanca insistió en las acusaciones de fraude, sin pruebas, que lanzó cuando se declaró ganador horas después del cierre de las urnas el 3 de noviembre. Sin embargo, siguió amenazando con recurrir a los tribunales para cuestionar los votos “ilegales”.



La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se refirió a Biden como “presidente electo”, y dijo que “está claro” su triunfo.



Pero la contienda continúa reñida aún. Biden, que acumulaba al menos 253 votos electorales, iba primero en Georgia (16 votos electorales), Nevada (6) y Arizona (11), aunque en este último la brecha se achicaba en favor del presidente.



En Georgia, donde ningún demócrata ha ganado desde 1992, la diferencia era sin embargo tan estrecha que habrá un recuento de votos.

Foto: Reuters

Trump, que tenía un total de 214 votos electorales, lideraba la carrera en Carolina del Norte (15) y Alaska (3), los otros estados en los que aún avanzaba el recuento.



La campaña de Trump dijo temprano que la elección “no ha terminado”. Alegó que hubo boletas “irregulares” en Georgia, donde se esperaba un recuento, y en Nevada, y afirmó que a observadores republicanos se les había negado el acceso en Pensilvania.



Además, aseguró que Trump iba a ganar en Arizona, criticando, una vez más, a la cadena Fox News y a la agencia AP por adjudicar ese estado a Biden, lo cual le otorgaría 264 votos electorales.

“Seguiremos en este proceso a través de todos los aspectos de la ley (...). Nunca dejaré de luchar por ustedes y por nuestro país”, dijo Trump en un comunicado distribuido por su campaña. La campaña de Biden replicó con sarcasmo. “El pueblo estadounidense decidirá esta elección”, dijo. “Y el gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de escoltar a los intrusos fuera de la Casa Blanca”.



La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que no ha “observado directamente ninguna irregularidad grave” en las elecciones y pidió evitar “especulaciones perjudiciales”.



El Partido Republicano de Pensilvania pidió a la Corte Suprema detener el conteo de las boletas llegadas por correo después del 3 de noviembre. Pero aún si fueran invalidadas, se estima que esto no haría mella en el resultado final, ya que su número es mucho menor que la ventaja de Biden sobre Trump.



Ayer en el entorno de Trump sus colaboradores reconocían en privado que apenas veían un posible la reelección, informaron los diarios The Wall Street Journal y Politico.

“A no ser que haya un caso importante de fraude electoral o algo drástico, esto se ha acabado, y se acabó hace un día. La mayoría de la gente lo sabe”, dijo un alto cargo de la campaña de Trump, que pidió el anonimato, a Político.



“A algunos les está llevando más tiempo aceptarlo. Hay mucha gente que simplemente está aquí sentada, mirando su escritorio”, agregó.



El calendario para resolver litigios es apretado: las autoridades estatales solo tienen hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia que pueda surgir sobre la elección de sus compromisarios del Colegio Electoral, antes de que éstos formalicen la selección del presidente el 14 de diciembre.



Es improbable que las demandas que Trump ha presentado hasta ahora -concentradas en Pensilvania, Nevada, Michigan y Georgia-, consigan invalidar un amplio volumen de votos en varios estados clave, y sin que eso ocurra es prácticamente imposible que el presidente derrote a Biden.



Los jueces de Michigan y Georgia ya desestimaron las querellas en esos estados, y aunque Trump ha conseguido que Pensilvania tenga que separar algunos votos enviados por correo del resto, no hay ninguna orden de que esos sufragios no se cuenten.

Sin embargo, el panorama se volvió más complejo cuando Georgia confirmó este viernes que hará un recuento de los votos, algo que también podría ocurrir en otros estados.



Y aunque todavía se desconoce qué cartas puede guardarse Trump bajo la manga -este viernes puso a uno de sus principales aliados, David Bossie, al frente de la estrategia legal- cada vez más defensores del presidente reconocen que el viento sopla en su contra.



El Comité Nacional Republicano busca recaudar al menos 60 millones de dólares de donantes para financiar las batallas legales de Trump.

La situación en los cinco estados en disputa La incertidumbre sobre los resultados de las elecciones seguía manteniendo a Estados Unidos en vilo anoche, supeditado al conteo en cinco estados claves donde la diferencia de votos es muy ajustada para declarar un ganador. Actualmente Joe Biden tiene entre 253 o 264 votos -debido a la incertidumbre de los resultados en Arizona, con 11 votos electorales- y Donald Trump cuenta con 214. Los tres votos electorales de Alaska todavía no han sido atribuidos pero ningún demócrata ha ganado en décadas en este estado.



Pensilvania, con 20 votos electorales, es el estado más codiciado en este momento. Con cerca del 95% de las boletas contabilizadas, Biden lidera con el 49,53% de los votos frente al 49,33% del presidente. Son unos 14.000 votos de ventaja.



Si Biden se confirma ganador en Pensilvania, superaría el umbral de los 270 votos electorales y se convertiría en el próximo presidente.



En Arizona hay 11 votos electorales en juego. Biden encabeza con cerca del 50% frente al 48,6% de Trump. La ventaja es de unos 41.000 sufragios, con un 93% escrutado.



En Georgia hay 16 votos electorales en juego. Se ha contabilizado más del 98%. Biden pasó al frente con 1.585 votos de ventaja.



Nevada aporta 6 votos electorales al Colegio Electoral. Cerca del 92% de los votos ya fue escrutado. Biden lidera con 49,7% contra 48,1% de Trump, lo que representa una diferencia de más de 20.000 votos.



En Carolina del Norte, un 95% de las boletas han sido contabilizadas y están en juego 15 votos electorales. Trump lleva la ventaja con cerca del 50,0%, frente al 48,6% de Biden, lo que representa un margen de unos 76.700 votos. El resultado en este estado demorará unos días más.