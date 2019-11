Iván Duque se reunió con líderes sindicales y empresarios; siguen las protestas en Colombia

En la segunda etapa del diálogo social que inició el domingo, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió ayer lunes con líderes sindicales y de gremios empresariales en busca de aplacar las protestas contra la política económica y social del Gobierno, que entraron en su quinto día.

En las protestas, que han ido decreciendo desde el primer día -cuando se reunieron unas 250.000 personas-, los manifestantes han marchado contra supuestos planes de reformas, como el recorte al salario mínimo para los jóvenes y el aumento de la edad de jubilación, lo que Duque ha negado.



Los manifestantes también se han enfocado en rechazar la corrupción, lo que consideran la falta de acción del gobierno para detener el asesinato de cientos de activistas de derechos humanos y de algunos líderes indígenas, y la implementación por completo de un acuerdo de paz con los exrebeldes de las FARC, que Duque intentó modificar sin éxito. Asimismo, reclaman contra una reforma tributaria, las privatizaciones que, según los sindicatos, pretende hacer Duque y el incremento de las tarifas eléctricas. Los reclamos incluyen elevar el salario mínimo y que se cumplan acuerdos con varios sectores sociales.



Ante la prolongación de las marchas, Duque prometió un diálogo o conversación nacional, centrado en los problemas sociales y la lucha contra la corrupción, que se extendería hasta mediados de marzo, e invitó a los ciudadanos a presentar propuestas sobre cómo mejorar el país.

Las protestas han sido en gran medida pacíficas, aunque los dos primeros días estuvieron marcados por saqueos y actos de vandalismo que obligaron a que se estableciera un toque de queda en Bogotá y Cali por una noche.



En el marco del diálogo abierto el domingo, el presidente Duque reconoció ante los alcaldes y gobernadores electos, que la inquietud y el reclamo ciudadano son grandes y que los llamados serán interpretados y materializados.



Gobiernos no tienen varitas mágicas, dice Duque.

“Es muy importante entender que los gobiernos no pueden ni ser promeseros ni los gobiernos tienen varitas mágicas con las que se producen soluciones milagrosas e inmediatas”, explicó el mandatario. Refiriéndose a la coyuntura social, Duque indicó: “Son muchos los gobernantes en el mundo que se concentran en lo popular, pero no en lo urgente y lo necesario, y esos principios de la administración pública son muy importantes hoy”.



De la misma manera, señaló respecto a la educación: “La gran apuesta por la educación que le planteamos a Colombia no tiene color político, no es ideológica; la educación no la podemos dejar en un debate de izquierda o de derecha, la educación es un principio que todos debemos abrazar por el bien y por el futuro del país”.



Duque destacó que, a pesar de las diferencias, se debe actuar de manera conjunta: “Entre nosotros, el Gobierno Nacional y los nuevos alcaldes y gobernadores, mostremos que nos une el progreso de nuestra gente, el progreso de nuestros ciudadanos”.