En imágenes: la destrucción causada por inundaciones de dimensiones históricas en Europa

Las inundaciones que sufre el oeste de Alemania alcanzaron ya dimensiones históricas, con más de un centenar de víctimas mortales y un panorama devastador en un país acostumbrado a luchar contra las crecidas de sus ríos, pero superado por la emergencia climática.

Alemania confirmó este viernes 106 víctimas mortales, una cifra que tanto las autoridades regionales de las zonas afectadas como el gobierno de la canciller Angela Merkel dan por sentado que aumentará, puesto que cientos de personas siguen desaparecidas.



"Cuando se retiren las aguas se visibilizará la dimensión de la tragedia", advirtió en un mensaje institucional el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier. Es hora de responder desde la "unidad nacional", añadió, y no de "decepcionar" las expectativas de quienes lo han perdido todo.

Muchas viviendas fueron afectadas por las inundaciones, que generaron movimientos de tierra. Foto: AFP

La catástrofe que se ha abalanzado sobre amplias zonas de los "Länder" de Renania del Norte-Westfalia y Renania Palatinado evidencian la necesidad de "luchar con determinación" contra la crisis climática, advirtió Steinmeier.

Imágenes devastadoras

Sólo en Renania del Norte-Westfalia, con unos 18 millones habitantes, quedaron anegados un total de 25 municipios o distritos. Los múltiples afluentes de los grandes ríos son incapaces de absorber los caudales de agua recibidos por las fuertes lluvias de estos últimos días; en varios puntos del "Land" la situación es dramática, con diques a punto de resquebrajarse y enormes corrimientos de terreno.



Las devastadoras inundaciones han provocado cortes de carreteras y vías férreas. El tráfico ferroviario en Renania del Norte-Westfalia (NRW) y Renania-Palatinado sigue gravemente afectado y muchos trayectos están interrumpidos completa o parcialmente.



En NRW se han visto afectados 600 kilómetros de vías férreas. Los trenes de cercanías en muchas partes o no funcionan o funcionan solo parcialmente, y cuando las condiciones de las carreteras lo permiten se ofrecen autobuses como alternativa.

Las inundaciones son de dimensiones históricas afirman las autoridades alemanas. FOTO: AFP

También ha habido cortes en autopistas y carreteras. Al menos dos trayectos de autopista están interrumpidos, uno de ellos la A1, que conecta el norte del país con el oeste ahora golpeado por las inundaciones.

Durante este viernes se fueron conociendo detalles de la medida de la catástrofe, como el derrumbe de varias casas en Erftstadt-Blessem, cerca de Colonia, que causó varios muertos, o el fallecimiento de doce personas con discapacidad que no pudieron ser rescatadas de la residencia en la que vivían.



Los medios locales muestran imágenes impactantes del estado en el que han quedado numerosas localidades de las zonas afectadas: casas arrancadas de sus cimientos, puentes rotos, vehículos amontonados en las calles repletas de escombros, barro y grandes corrimientos de tierra causados por la violencia de las aguas.



La inestabilidad meteorológica no se circunscribe al oeste del país, puesto que los servicios de predicción de la capital, Berlín, pronostican que a la ciudad llegarán en la tarde del viernes fuertes lluvias y vientos, aunque en principio no se prevé que con la violencia con la que sacudieron a los "Länder" occidentales.

Un habitante de la localidad de Trooz, en Bélgica, en medio de la inundación. Foto: AFP

Veinte fallecidos y miles de afectados por las inundaciones en Bélgica

Las lluvias torrenciales en Bélgica han dejado ya 20 personas fallecidas y otras 20 desaparecidas, así como miles de afectados y enormes daños materiales en el sur del país que tendrán que ser cuantificados en los próximos días, según el último balance oficial ofrecido por el Gobierno belga en una rueda de prensa.



La ministra belga del Interior, Annelies Vanlinden, informó de que nueve de los fallecidos aún no han podido ser identificados y que "sigue sin descanso la búsqueda" de los desaparecidos.



Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, que comenzaron el miércoles y han ido amainando a lo largo de la jornada de hoy, han obligado además a evacuar a "miles de personas" y "muchas más" han sufrido daños materiales que solo podrán ser cuantificados en los próximos días, según la ministra.



El primer ministro belga, Alexander de Croo, quien compareció también en la rueda de prensa, anunció que se ha declarado duelo nacional en el país el próximo día 20 y que se reducirán las celebraciones por la fiesta nacional de Bélgica, que se celebra el 21.



El jefe del Gobierno aseguró que estas inundaciones "podrían ser las más catastróficas que haya visto" Bélgica.

En Bélgica una mujer intenta recuperar su vivienda y sus pertenencias tras el paso de la inundación. Foto: AFP

Las regiones meridionales de Valonia, en particular la provincia de Lieja, y de Limburgo, colindante con Alemania, son las más afectadas por unas lluvias están causando también devastación en Alemania, dónde hay más de cien muertos y cientos de desaparecidos, e importantes daños en Luxemburgo y Países Bajos, dónde por el momento no hay víctimas mortales.



Las inundaciones han dejado sin electricidad a más de 41.000 hogares en Bélgica, y han obligado a cortar carreteras y el tráfico ferroviario el sur del país, e igualmente han provocado el derrumbe de al menos una decena de viviendas y amenazan con hacer colapsar otras infraestructuras.



El Gobierno belga, que ha iniciado el proceso para declarar las áreas inundadas zona catastrófica, advirtió hoy de que llevará aún varios días restablecer totalmente el servicio de transportes y energético.

Edificios y viviendas afectados en Alemania por las crecidas, que causaron centenares de muertes. FOTO: AFP

Aunque la crecida del agua ha aminorado a lo largo de la jornada, la situación "sigue siendo crítica" en algunos puntos de la provincia de Brabante Valón y de Limburgo, explicó el ministro-presidente de Flandes, Jan Jambon.



A falta de cuantificar los daños, el ministro-presidente de la región de Valonia, Elio di Rupo, anunció ya varias ayudas a los afectados: un préstamo inmediato a cada siniestrado de hasta 2.500 euros a través de los ayuntamientos, préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para autónomos y empresas, una dotación de 2,5 millones de euros que canalizarán los municipios para las acciones más urgentes y el desbloqueo de 5 millones de euros para actividades de limpieza de las zonas afectadas.



El primer ministro belga agradeció su ayuda a los países europeos que como Francia, Austria o Italia han enviado apoyo en forma de equipos de salvamento, helicópteros o embarcaciones y explicó que abordarán con la Comisión Europea la posibilidad de ayudas económicas para los afectados.