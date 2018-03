Homenaje a una mente brillante

El mundo enteró despidió a Stephen Hawking. Científicos, políticos, representantes de la cultura y hasta el futbolista Neymar quisieron expresarse. Cosas del destino: Hawking nació un 8 de enero, el día de la muerte de Galileo Galilei, y murió un 14 de marzo, día del nacimiento de Albert Einstein. Aunque nunca ganó el Nobel, era más célebre que cualquiera de los que lo recibieron. Hijo de profesores, nació en Oxford y murió en Cambridge, dos grandes centros británicos del saber en los que sobresalió esta "mente brillante y extraordinaria", en palabras de la primera ministra Theresa May.

"Estamos profundamente tristes" por la muerte de nuestro querido padre, anunciaron los hijos de Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado. "Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán muchos años".

En un gesto inusual, la reina Isabel II anunció que enviará un mensaje privado de pésame a la familia del científico, mientras que el ex presidente estadounidense Barack Obama publicó una foto suya junto a él y un deseo: "diviértete con las estrellas".

La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, dijo que "sus teorías abrieron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando".

Por su parte, Tim Berners-Lee, el inventor de la web, expresó que "hemos perdido una mente colosal y un espíritu maravilloso".

Hawking "logró comunicar la emoción que la ciencia procura", declaró uno de sus colegas, el astrofísico Didier Queloz. "Su cerebro funcionaba de manera notable, y en cierta forma era para muchos una victoria del espíritu sobre lo físico".

Neymar, que se repone de una operación, fue blanco de una ola de críticas al compartir una foto en la que posa en su silla de ruedas para homenajear al astrofísico británico. "Tienes que tener una actitud positiva y sacar lo mejor de la situación en la que te encuentras - Stephen Hawking", escribió Neymar en Twitter, al citar una frase del científico que vivió décadas postrado en una silla de ruedas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó a Hawking de "fuerza cósmica" e "inspiración". Y la Unión Europea describió al científico como "una de las mejores mentes" de la historia.

Incluso la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tuvo palabras de recuerdo hacia el astrofísico, a quien describió como "una persona excepcionalmente valiente" a la que se echará de menos "a nivel global".

"Espero que descubras los verdaderos secretos del universo", podía leerse en el libro de condolencias que la Universidad de Cambridge dedicó a Hawking. En un tablón de anuncios, tras un cristal, un mensaje sencillo: "La universidad comunica con tristeza la muerte del profesor Stephen Hawking". En una capilla de la Facultad Gonville y Caius, de la que Hawking fue miembro durante más de 50 años, estudiantes y profesores firmaban el libro de condolencias y rendían así homenaje a quien, para muchos, fue un mentor y fuente de inspiración.

El hombre que aseguró que no creía en Dios y que la ciencia siempre gana a la religión "porque funciona", fue homenajeado también por el Vaticano. "Le dijo a los cuatro papas que conoció que quería fortalecer la relación entre la fe y la razón científica. Oramos para que Dios lo tenga en su gloria", dijo la Academia pontificia de ciencias sociales.

Hawking desafió las predicciones de los médicos, que, a mediados de los años 1960 le dieron sólo un par de años de vida después de que le diagnosticaran una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que lo dejó en silla de ruedas. El resto de su vida, solía decir, fue "un regalo".

La cantante estadounidense Katy Perry dijo que la muerte de Hawking le dejaba "un gran agujero negro" en su corazón.

"Me convertí posiblemente en el científico más conocido del mundo. Esto es en parte porque los científicos, más allá de Einstein, no son estrellas de rock famosas y en parte porque encajé en el estereotipo de un genio paralítico", escribió Hawking.

El actor Eddie Redmayne, que en 2015 ganó el Oscar por su interpretación del científico en La teoría del todo, también lo recordó. "Hemos perdido a una mente realmente hermosa, un científico asombroso y el hombre más divertido que yo haya tenido el placer de conocer", señaló. Y el exguitarrista de Queen y astrofísico Brian May, le describió como "el hombre más valiente" que ha conocido.

Entre los cinco más importantes del siglo XX

Michael Reisenberger es docente de Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. A fines de la década de 1980 tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con Stephen Hawking en el marco de un congreso en Japón. "Resultaba muy difícil tener una charla con él, al menos no sobre cosas no muy trascendentes. Tenía que formular todas sus respuestas a partir de una máquina. Era muy laborioso", recuerda Reisenberger en diálogo con El País. Prefiere no compararlo con Albert Einstein, pero sí dice que Hawking está entre los cinco grandes científicos del siglo XX.

"Sigo con mi voz porque me gusta e identifica"

La voz computarizada de Stephen Hawking, un acento robótico, de alguna manera contribuyó al profundo impacto que tuvieron los secretos cosmológicos que reveló. La tecnología detrás de su forma de comunicarse mejoró con los años, lo que le abrió la posibilidad de sonar menos como una máquina, pero Hawking insistió en mantener el sonido original porque lo había hecho suyo.

Hawking comentó en su página de internet que la voz con sonido robótico fue "descrita de muchas formas: escandinava, estadounidense o escocesa". "Sigo con ella porque no he escuchado una voz que me guste más y porque me identifica".

Entrevista a Der Spiegel, 1988.

"Somos una estirpe avanzada de monos en un planeta menor. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales".

Entrevista a The Guardian, 2011

"Vivo con la perspectiva de una muerte temprana desde hace 49 años. No tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa".

The Discovery Channel, 2010

"Si los extraterrestres nos visitan, el resultado será parecido a cuando Colón desembarcó en América, nada positivo para los nativos".

Entrevista a la cadena ABC, 2010

"La religión se basa en la autoridad, y la ciencia se basa en la observación y la razón. La ciencia vencerá porque funciona".

Entrevista a la cadena BBC, 2014

"Creo que el desarrollo pleno de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana".