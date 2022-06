Gustavo Petro insistió en intentos de fraude en elecciones colombianas tras votar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato de izquierdas, Gustavo Petro, hizo un llamado a una "votación masiva" para "derrotar cualquier intento de fraude" este domingo en la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que se enfrenta al populista Rodolfo Hernández.

"Hoy tenemos indudablemente que derrotar cualquier intento de fraude con una votación masiva", dijo Petro después de ejercer su derecho al voto en un colegio del sur de Bogotá.

Como ha venido haciendo durante toda la mañana en redes sociales, el candidato de izquierdas denunció que en "zonas de alta votación" por el candidato del Pacto Histórico se "han entregado tarjetones previamente marcados con un punto" en un "intento sistemático de anular votos que irían por el cambio".



Antes de acudir al centro de votación, el candidato había asegurado en su Twitter que, a pesar de que todas las encuestas publicadas la semana pasada auguraban un empate técnico, "las mediciones nos ponen muy por encima sobre el otro candidato, todas serán publicadas".



"Lo único que nos queda ya por enfrentar es el fraude", añadió.



A lo que Hernández ha respondido que "en la democracia la única medición válida es el escrutinio. No insista en crear un ambiente de fraude basado en chismes".

El registrador nacional, Alexander Vega, también insistió hoy que "en Colombia no hay ninguna posibilidad de fraude", ya que recibieron el informe de auditoría del software electoral encargado a la firma Mcgregor que determinó "que son transparentes y no tienen inconsistencias, solo recolectan datos y hacen la consolidación".



Por lo que los software de escrutinio "no pueden ser adulterados ni hackeados".

En Colombia, la primera información pública sobre las votaciones se hace a través del preconteo, que es el que realizan los jurados después de contar los votos y rellenar los formularios.



Sin embargo esa información, aunque suele ser muy fidedigna no es oficial, sino que es el escrutinio, que realiza la Registraduría los días posteriores, el que arroja el resultado definitivo.



En la primera vuelta, que Petro ganó con 8.527.768 votos (el 40,32 %) y Hernández quedó segundo con 5.953.209 (el 28,15 %), la Registraduría aseguró que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio difirió tan solo el 0,1 %.



Aunque sí hubo una diferencia muy grande entre uno y otro en las legislativas del 13 de marzo, cuando el escrutinio mostró que no se habían contabilizado bien casi 400.000 votos del Pacto Histórico, formación de Petro, para el Senado.