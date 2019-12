Greta Thunberg es elegida “persona del año” según la revista Time

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Año tras año, la revista Time elige la “persona del año”. En esta ocasión, la elegida fue Greta Thunberg, la activista por el medioambiente que tiene 16 años.

“No podemos seguir viviendo como si no hubiera mañana, porque sí lo hay”, dijo según la revista. Y es que Thunberg comenzó en agosto de 2018 un movimiento, al que llamó “School strike for climate” –también conocido como “Friday for Future”- para combatir el cambio climático.

Desde entonces ha asistido a la ONU, a cumbres contra el cambio climático, se reunió con el papa y con diferentes presidentes. También se ha enfrentado a Trump y recientemente a Bolsonaro. Time además destaca la huelga climática que impulsó y que llevó a que 4 millones de personas se unieran a ella el 20 de setiembre de 2019.



Greta Thunberg no solo ha hablado del cambio climático, también de su diagnóstico de síndrome de Asperger que la hace “diferente”. Según la activista, lo habló no para “esconderse” detrás de él, sino porque todavía “muchas personas lo ven como una enfermedad o algo negativo”.