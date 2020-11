Gobierno y oposición van a la Justicia por caos en el velatorio de Diego Maradona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caos en el velatorio de Diego Maradona del jueves, terminó en la Justicia. El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó ayer viernes una denuncia penal contra el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, y contra Diego Santilli, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, “por la represión ocurrida durante el velorio de Diego Maradona por parte de la Policía de esa ciudad”.

A su vez, un grupo de dirigentes de la oposición denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, a quien acusó de haber favorecido la propagación del coronavirus al organizar el velatorio de Maradona en la Casa Rosada.

En la denuncia del Gobierno contra Rodríguez Larreta, se solicita que se investigue a las máximas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona, “por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales” y la “represión violenta y desmedida”.



El escrito fue acompañado por imágenes de video que “no permiten suponer que los abusos policiales hayan sido desvíos individuales de algunos miembros de la fuerza porteña. La sistematicidad en el accionar y la violencia cometida por todos ellos da cuenta de una orden superior que dispuso la represión de esa forma: con balas de goma, gases, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias”.

Además, la denuncia aclara que el Gobierno nacional, contrariamente a lo que sostuvo el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, “no dio ninguna orden de reprimir ni despejar ni detener a persona alguna y hace responsable directamente a las fuerzas policiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.a de su predecesor.

Si sos famoso, o no.

Poco antes de conocerse la denuncia del Gobierno contra la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de dirigentes de la oposición presentó otra contra el presidente Fernández.



Los denunciantes son Yamil Santoro y Antonio Fratamico, dirigentes de la coalición Republicanos Unidos, fuerza liberal liderada por Ricardo López Murphy y Darío Lopérfido.



Acusaron a Fernández de haber generado una situación violatoria de las normas sanitarias del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo.



“El jefe de Estado ha quebrantado uno de los principios fundamentales que establece nuestra Ley, el principio de igualdad”, sostuvieron.

Incidentes en la Casa Rosada durante el velatorio de Diego Maradona. Foto: Reuters

“Claramente, con la convocatoria y la disposición de un protocolo improvisado (y, a todas luces, según lo que pudo verse a través de los medios de comunicación, ineficaz e insuficiente) para llevar a cabo el funeral de Diego Maradona, se está estableciendo un doble estándar en materia de funerales, que depende de la condición de cada uno: si sos famoso o no. Si no lo sos, se aplican las normas sanitarias preventivas del COVID-19 (DISPO); si lo sos, no existe norma alguna que prohíba reunir, en la Plaza de Mayo, en las calles aledañas y en la mismísima Casa de Gobierno, a millones de personas”, escribieron los dirigentes.



El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, fue ayer viernes en el mismo sentido, y habló del “riesgo epidemiológico” de contagio del coronavirus por las aglomeraciones vividas el jueves en el velatorio y funeral de Maradona.

Acción desmedida.

Fernández se sumó a los cruces entre el Gobierno nacional y el porteño por el velorio de Maradona.



“Me parece que hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad, me parece que es muy evidente”, dijo el mandatario sobre los incidentes en las avenidas 9 de Julio y de Mayo, y sostuvo que dentro de la Casa de Gobierno la situación “nunca estuvo fuera de control”.



“Lo resolvimos muy rápido sin que hubiera balas de goma ni palazos. Lo resolvimos cerrando las puertas. Nunca estuvo fuera de control. El problema fue en la 9 de Julio, donde hubo una acción desmedida de la Policía de la ciudad, es muy evidente”, dijo Fernández a FM Radio Con Vos.

Incidentes durante el sepelio de Diego Maradona. Foto: AFP

“Había un tipo con una bandera y le tiraron balas de gomas a la gente a dos metros. Es incomprensible esa violencia. Pero eso de ningún modo dependió de nosotros”, expresó.



El presidente fue consultado sobre si mantuvo algún llamado telefónico con Rodríguez Larreta, y contestó: “Le escribí y me dijo que Santilli estaba hablando con Santiago Cafiero”, jefe de Gabinete de Fernández.

Por su lado, Santilli argumentó que la organización del velatorio estaba a cargo de la Presidencia argentina y que se constituyó un comando unificado de seguridad al mando de fuerzas federales y con el que “colaboró” la Policía capitalina.



Santilli sostuvo que fue el Gobierno nacional el que pidió que fuera interrumpida la fila para el ingreso de la gente a Casa Rosada donde estaba el féretro de Maradona, algo que Fernández negó.



En tanto, para la ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, el “responsable primario” del operativo de seguridad era el Gobierno porteño.

El masivo velatorio estaba prevista que terminara a las 16, por pedido de los familiares de Maradona, aunque por la gran cantidad de gente, decidieron extenderlo hasta las 19, aunque lo terminaron antes.



“La familia de Maradona lo que me pedía era terminar a las cuatro de la tarde con el propósito de estar una hora a solas con él, poder despedirse y emprender el camino a Bella Vista”, el cementerio donde fue enterrado, dijo Fernández.

Sin embargo, cuando reabrieron las puertas luego de un cierre provisorio para que la vicepresidenta Cristina Kirchner se acercara al féretro, una multitud se agolpó en las rejas perimetrales de la Casa Rosada y rompió uno de los portones. Ante la desesperación, los efectivos de Casa Militar optaron por abrir las puertas y varias personas se instalaron en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, fuera de los límites establecidos, para arengar.



Mientras tanto, las avenidas de Mayo y 9 de Julio eran epicentro de disturbios. La policía disparó balas de goma y los fanáticos huyeron en todas las direcciones y respondieron con pedradas. Finalmente, decidieron cancelar el velatorio. (En base a La Nación y EFE)