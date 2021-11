El gobierno K se encamina a otra derrota en las legislativas

En las elecciones legislativas del 14 de noviembre en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner perdería la mayoría del Congreso, confirmando la tendencia que marcó las internas de septiembre, cuando el oficialismo recibió menos votos que la oposición.

Las ventajas apenas se reducen y, por lo tanto, el próximo 14 de noviembre se replicaría la dura derrota electoral en las Primarias Anticipadas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que sufrió el gobierno que perdería, así, el control del Congreso a manos de un conglomerado opositor en el que saldrá fortalecido Juntos por el Cambio, la coalición que lidera el expresidente Mauricio Macri.

Esa es una de las principales conclusiones de un estudio de la consultora Opinaia, según el cual “la intención de voto no parece sufrir grandes modificaciones” con relación a lo registrado en las primarias del 14 de septiembre. “Tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio logra retener el grueso de sus votantes, lo cual lo ubica como el gran favorito” a ganar las elecciones generales de medio término, sostiene el informe.



Según el estudio, realizado de manera online sobre 3.256 casos a nivel nacional entre el 15 y el 29 de octubre últimos, Juntos por el Cambio estaría alcanzando un 30% en todo el país, superando por unos seis puntos al Frente de Todos, que obtendría el 24%.



Esta brecha estaría sustentada, sobre todo, en los triunfos que la principal coalición opositora repetiría en dos de los distritos electorales más importantes del país.

En la provincia de Buenos Aires, el macrista Diego Santilli se impondría en la disputa por ingresar a la Cámara de Diputados por cuatro puntos (41% a 37% de los votos válidos) a Victoria Tolosa Paz, la primera candidata del oficialista Frente de Todos.



En la Capital Federal se replicaría el amplio triunfo obtenido por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que le sacaría una luz de 18 puntos porcentuales (44% a 26%) al radical kirchnerista Leandro Santoro, primer postulante del Frente de Todos en suelo porteño.

Por último, se ubicarían como tercera fuerza a nivel nacional los candidatos libertarios, liderados por Javier Milei en territorio porteño, que alcanzarían un 9% del electorado. Superarían así a la izquierda que, con un 5% de los votos, quedaría relegada a la condición de cuarta fuerza más votada en el país junto al peronismo no kirchnerista, que reuniría el mismo porcentaje.

Lo que más preocupa.

La encuesta de Opinaia también tomó la temperatura social, destacándose en este terreno que las tres principales de la sociedad pasan por la economía. La inflación, el desempleo y la pobreza marchan a la cabeza de las preocupaciones sociales, ganándole así a cuestiones que en otros momentos encabezaron la lista, como la corrupción. Otro tema que ha ido perdiendo predicamento es la vacunación y las restricciones por la pandemia de coronavirus, que ha vuelto a experimentar un marcado descenso, como viene ocurriendo desde mayo, hasta caer al undécimo lugar de las preocupaciones.



La percepción de la sociedad sobre la marcha y evolución de la economía no es alentadora para el Gobierno, aún cuando los números se mantienen estables. Así, el 70% de los consultados considera que la situación económica es negativa y tan solo el 23% tiene expectativas favorables.



Además, la evaluación de la gestión de Fernández sigue en picada y volvió a caer en relación a mediciones anteriores. El 62% de los encuestados dieron una opinión negativa, mientras que el 38% le encuentra un costado positivo a la administración nacional.

Cristina y Macri.

Por último, Cristina Kirhcner y Mauricio Macri parecen cerrar la grieta en materia de imagen negativa. Ambos expresidentes, emblemas y líderes de las dos principales coaliciones políticas a nivel nacional, siguen sumando rechazos.



Según la encuesta de Opinaia, a la actual vicepresidenta la rechazan el 64% de los consultados, mientras que el 65% lo hacen cuando se menciona el nombre de Macri.



Más allá del rechazo que genera el expresidente, los candidatos de la oposición resultan mejor posicionados a la hora de consultar su nivel de conocimiento en la sociedad. Facundo Manes y Diego Santilli, los dos precandidatos que compitieron en la primaria de Juntos por el Cambio, encabezan las preferencias en Buenos Aires. Por su parte, en la Capital Federal, los preferidos son Ricardo López Murphy y Martín Tetaz, ambos de la Unión Cívica Radical.

También subió el nivel de conocimiento de Victoria Tolosa Paz. Sin embargo, un 50% de los consultados opina en forma desfavorable de la postulante.

Controles de precios a los medicamentos

El Gobierno argentino analiza “algún tipo de intervención” sobre los precios de los medicamentos, en aras de poner freno a la inflación, informó ayer martes el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.



“No puede haber consumos esenciales, como alimentos o medicamentos, que no tengan algún grado de regulación del Estado. Nadie dice que las empresas productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero digo... Esto es así”, manifestó Feletti en declaraciones a la radio Futurock.



“Me parece que algún tipo de intervención tiene que haber, porque insisto, si no, no hay política de ingresos que se sostenga”, agregó Feletti, que asumió en la Secretaría de Comercio Interior a mediados de octubre, y que entre ayer y hoy mantendrá reuniones para definir este asunto.



Según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), durante el primer semestre del 2021 los medicamentos más usados aumentaron un 31% su precio, un porcentaje superior a la tasa de inflación, que fue del 25,3% en ese mismo período.



En 2020, estos medicamentos crecieron en promedio un 46,1%, diez puntos porcentuales más que el índice de precios al consumidor, que fue del 36,1% en ese año.



El pasado 20 de octubre, el Gobierno argentino decidió congelar por tres meses los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo.



De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual de precios del 53,4% y un alza acumulada en lo que va del año del 36,6%.