Gabinete de Corea del Sur emprende una reorganización interna profunda y reemplaza a sus principales ministros

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, seleccionó a un nuevo titular de Finanzas y a los responsables de otras cinco carteras ministeriales, incluyendo al ministro de Defensa, en una reorganización de calado de su Gabinete, reveló ayer domingo una fuente oficial.

El actual viceministro de Finanzas Lee Hyoung-il pasará a dirigir la cartera, así como a ocupar el cargo de viceprimer ministro, puestos ocupados actualmente por Koo Yun-cheol, afirmó el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik.

Además del titular de Finanzas, la reorganización del Gabinete incluye la selección como ministro de Defensa de Kang Shin-chul, antiguo subcomandante del Comando de las Fuerzas Combinadas (CFC) de Corea del Sur y Estados Unidos. La remodelación de los cargos afecta también a los Ministerios de Justicia, Igualdad de Género y Familia, Infraestructura y Transporte, así como Pymes y Empresas Emergentes.

“Esta reorganización está diseñada para impulsar la gran transformación social que la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) debe emprender”, defendió Kang.

La popularidad de Lee se encuentra en mínimos desde que accedió al puesto de presidente hace algo más de un año, según una encuesta de Gallup Korea.

EFE