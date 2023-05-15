Femicidio en un centro comercial de Bogotá durante los festejos del Día de la Madre

Un hombre le causó la muerte a su pareja tras darle dos disparos en un centro comercial de Bogotá, Colombia, en medio del bullicio por la celebración del Día de la Madre. El femicidio ocurrió a las 17:17 horas del domingo, cuando, tras escuchar los disparos, las personas fueron a resguardarse y los locales cerraron sus puertas por motivos de seguridad.

El agresor Christian Camilo Rincón Díaz disparó dos veces a su pareja, Érika Aponte Lugo, de 26 años. La mujer fue encontrada en el interior de una pizzería, en la que trabajaba como subadministradora.

Según información preliminar de las autoridades y testigos del evento, el femicidio se produjo después de una discusión de la pareja. Luego, el hombre se disparó para quitarse la vida y fue trasladado a la clínica Santa Fe, donde permaneció con un diagnóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que tras el crimen se procederá a verificar si la mujer, que no vivía con el agresor, tenía algún tipo de medida de protección, puesto que él poseía antecedentes por lesiones personales en 2021 y constreñimiento ilegal en 2022.

La Policía trabajando en el centro comercial de Bogotá donde ocurrió el femicidio. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo (GDA).

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que el femicidio está en proceso de investigación, indicó que al parecer la pareja ya había tenido discusiones y rechazó lo sucedido. "El hombre trabajaba en una empresa de seguridad y presuntamente por eso estaba armado", precisó.

“Lamentamos este deplorable hecho y que el Día de la Madre sea el más violento del año en todo el país, lo que nos obliga a reflexionar y actuar como sociedad e instituciones”, dijo.

La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló el Día Internacional de la Mujer que desde 2021 hasta esa fecha atendió a un total de 9.027 víctimas de violencia de género en el país, lo que equivale a un promedio de 5 mujeres por día.

El Tiempo (GDA) / EFE.