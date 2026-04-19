Expresidente prorruso es favorito en las elecciones en Bulgaria de este domingo, según encuestas

Bulgaria afronta hoy domingo sus octavas elecciones desde 2021, con el ex presidente prorruso Rumen Radev como favorito tras una campaña marcada por mensajes anticorrupción y contra las élites, aunque su probable victoria no garantiza poner fin a la crisis política ni evitar nuevos comicios. Bulgaria -un país de 6,5 millones de habitantes- ha tenido siete primeros ministros en los últimos cinco años y el último Gobierno salido de las urnas, encabezado por el conservador Rosen Zhelyazkov, dimitió en diciembre tras once meses en el poder, presionado por una protestas contra la corrupción y la alta inflación.

La dimisión se produjo pocos días antes de la incorporación del país balcánico a la eurozona, el 1 de enero de 2026, algo sobre lo que Radev pidió de forma infructuosa un referendo por el temor a una subida de los precios en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

El expresidente, considerado prorruso y euroescéptico, y que ha elogiado al ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, anunció el 19 de enero su dimisión tras nueve años en el cargo y a un año exacto de expirar su segundo y último mandato.

Lo hizo con la promesa de convertirse en primer ministro para combatir la pobreza que afecta a un tercio de la población, un problema que atribuye a la corrupción y a la influencia de una oligarquía que controla los resortes del poder. “Nuestro objetivo es claro: acabar con la oligarquía. Recuperemos nuestro país, para que no haya personas pobres en una Bulgaria europea”, declaró Radev al inicio de la campaña.

Ese discurso conecta con un electorado harto de la inestabilidad política y con una gran desconfianza en las instituciones, lo que se traduce en un desencanto que hundió la participación electoral al 38 % en 2024, la más baja de la UE. Impulsado por ese discurso contra la desigualdad y las élites, Radev lidera encuestas con hasta el 34 % de los votos, al conectar con un electorado mayoritariamente rural, crítico del apoyo a Ucrania y la adopción del euro.

EFE