Estudiantes se rebelan contra Trump y el lobby de las armas

Marcharon las mujeres en Washington contra las actitudes sexistas de Donald Trump. Marcharon grupos de inmigrantes protestando por los anuncios de deportaciones del presidente. Y ahora marcharán los estudiantes, que este fin de semana tomaron la posta en la campaña contra la venta de armas de fuego.

El detonante fue la matanza del pasado miércoles en el colegio secundario Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en el estado de Florida, de 17 personas a manos de Nikolas Cruz, un exalumno de 19 años, trastornado y con ideas supremacistas, que sin embargo no tuvo inconveniente para adquirir legalmente un fusil AR-15 con el que desató un infierno.

Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo anunciaron ayer domingo la organización de una marcha el 24 de marzo en Washington para exigir leyes más estrictas para el control de armas. La bautizaron "Marcha por nuestras vidas", y ya se anuncia que tendrá varias réplicas en Estados Unidos.

La marcha del 24 de marzo en Washington fue tomando forma cuando estudiantes de varios estados se unieron en las redes sociales para planear manifestaciones en contra de la venta de armas.

"Sentí que era nuestro momento de tomar una posición, porque (...) somos los que estamos en estas escuelas, somos los que tenemos a los tiradores entrando a nuestras aulas y espacios", dijo Lane Murdock de la Escuela Secundaria Ridgefield en Connecticut.

Murdock, de 15 años y que vive a 32 kilómetros de la Escuela Primaria Sandy Hook donde 20 niños y seis adultos murieron en un tiroteo hace cinco años, consiguió más de 36.000 firmas para no asistir a las escuelas el 20 de abril.

En vez de asistir a clases, la estudiante instó a realizar manifestaciones en el aniversario número 19 del tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine en Colorado, cuando dos estudiantes con armas de fuego mataron a 12 estudiantes y un profesor. Por lo pronto, la Red para la Educación Pública convocó a un "Día Nacional de Acción" para este 20 de abril.

Los estudiantes se enfrentarán a un poderoso lobby, con influencia en los niveles más altos de la política en Washington. Ese poder se llama Asociación Nacional del Rifle (NRA), que defiende la venta libre de armas. El lobby se opone a cualquier limitación en nombre de la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a poseer y portar un arma de fuego.

Cinco estudiantes de la secundaria dieron a conocer ayer domingo en entrevistas a las cadenas NBC News y CNN la realización de la marcha nacional del 24 de marzo, que se difundió en internet a través del movimiento NeverAgain.

"Ahora es el momento de ponerse del lado correcto en esto, porque no es algo que vamos a barrer debajo de la alfombra", dijo Emma González al programa de NBC News Meet the Press, en palabras que dirigió al presidente Trump, al gobernador de Florida, Rick Scott, y al senador republicano por Florida, Marco Rubio.

Según señaló el grupo de estudiantes, compuesto también por David Hogg, Cameron Kasky, Alex Wind y Jaclyn Corin, en el transcurso de la próxima semana marcharán a la capital de Florida, Tallahassee, para ejercer presión hacia una regulación más estricta en torno al acceso a las armas.

"Sabes, marchamos porque no son sólo las escuelas, son los cines, los conciertos, los clubes nocturnos", dijo Alex Wind a la NBC. "Este tipo de cosas simplemente no pueden ocurrir".

David Hogg, de 17 años, aprovechó la entrevista para criticar los mensajes que Trump publicó en su cuenta de Twitter el sábado, en los que afirmó que los demócratas no quisieron aprobar una legislación para aumentar el control de armas durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017).

"Tú eres el presidente. Se supone que debes unir a esta nación, no dividirnos", manifestó Hogg, quien reconoció que no se sentirá seguro de volver a su escuela hasta que el Congreso no saque adelante una norma que establezca un mayor control de armas.

"Cómo te atreves. Los niños se están muriendo y su sangre está en tus manos por eso. Por favor, hay que tomar acción", añadió el estudiante.

Señales de alarma.

Nikolas Cruz había sido atendido psicológicamente por sus problemas de conducta pero pudo beneficiarse de una legislación muy laxa en el estado de Florida para comprar legalmente su arma el año pasado.

Un informe de los servicios de protección a la infancia reveló en septiembre de 2016 que Cruz deseaba comprar un arma de fuego, según el diario Sun Sentinel.

Aunque estos hechos demostraban "ciertas implicaciones" para su seguridad, este servicio concluyó en ese momento que el joven era tratado de manera adecuada por su colegio y por un instituto especializado en salud mental.

El FBI admitió el viernes un grave fallo al haber ignorado el 5 de enero un llamado de un allegado a Cruz que describía sus intenciones asesinas. La policía local también fue advertida de la peligrosidad de Cruz, según afirmó CNN.

Su madre adoptiva, muerta en noviembre de 2017, "solicitó varias veces la presencia de la policía en su casa para ayudarla a enfrentar los accesos de violencia, sus amenazas y su comportamiento autodestructivo".

El padre adoptivo de Cruz había muerto hace unos años.

Trump los cita

En medio de la indignación por la matanza del miércoles pasado, ayer domingo la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump se reunirá este miércoles con estudiantes y profesores, y el jueves con distintas autoridades para hablar sobre la seguridad en las escuelas, aunque no precisó qué estudiantes estarán invitados a la cita.

Emma, la voz más fuerte de los sobrevivientes

Emma González tiene 18 años y cursa el último año en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida. El pasado miércoles sobrevivió al tiroteo en el que murieron 14 de sus compañeros y tres docentes. Salvó su vida escondiéndose en el anfiteatro del colegio.

El sábado, durante una concentración en Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Parkland, Emma alzó su voz contra Donald Trump y la venta libre de armas. "Si todo lo que nuestro gobierno y presidente pueden hacer es enviar pensamientos y oraciones, entonces es hora de que las víctimas seamos el cambio", manifestó la joven ante un millar de personas congregadas frente a la sede de los juzgados federales.

Emma arremetió contra los políticos que reciben apoyo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés). "A todos los políticos que recibieron donaciones de la NRA, ¡qué vergüenza!". "¡Qué vergüenza, qué vergüenza!", gritaron a coro los manifestantes.

"Si el presidente me dice en la cara que fue una terrible tragedia (...) y que no podemos hacer nada, yo le preguntaré cuánto le dio la Asociación Nacional del Rifle. Yo lo sé: 30 millones de dólares", dijo con furia la joven. "¿Eso es lo que valen las personas para usted, señor Trump?", añadió al comparar esa suma con las víctimas de tiroteos que ensangrentaron al país en lo que va del año.

"Muy triste" lo del FBI, dijo Trump

Donald Trump atacó al FBI y a los legisladores que investigan la supuesta interferencia rusa en la elección presidencial de 2016, y dijo que una excesiva atención sobre Rusia provocó que la agencia ignorara señales que habrían permitido evitar el mortal tiroteo en la escuela de Florida la semana pasada.

"Muy triste de que el FBI haya omitido todas las muchas señales enviadas por el tirador de la escuela de Florida. Esto no es aceptable", afirmó en Twitter el sábado por la noche. "Están gastando mucho tiempo intentando demostrar la colusión rusa con la campaña de Trump - no hay colusión", agregó Trump.

Fiscal: caso para pena de muerte

El fiscal del condado Broward, Michael Satz, señaló que la matanza en la secundaria de Parkland es un caso en el que cabría la pena de muerte para su autor, el joven de 19 años Nikolas Cruz. "Este es ciertamente el tipo de caso para el que fue diseñada la pena de muerte", manifestó Satz, el fiscal encargado del caso, en una declaración escrita.



El viernes, la Oficina del Defensor Público de Broward, encargada de la defensa del autor del ataque, en el que murieron 14 estudiantes y 3 adultos, anunció que estaba dispuesta a negociar que Cruz se declarase culpable para evitar la pena de muerte.



"Este fue un altamente calculado y premeditado asesinato de 17 personas y el intento de asesinato de todos en esa escuela", añadió el fiscal, quien manifestó que su despacho anunciará su posición en un "momento apropiado".