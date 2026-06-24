Resultados oficiales de Mega Millions del martes 23 de junio de 2026 con un pozo cercano a US$ 500 millones

Mega Millions tuvo una nueva edición este martes 23 de junio de 2026, como ocurre de manera bisemanal en Estados Unidos, cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

La popular lotería estadounidense se puede jugar en un total de 47 localidades, siendo estas 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Números sorteados en Mega Millions del 23 de junio

El sorteo de este martes 23 de junio tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 467 millones y sus números ganadores fueron 48, 51, 60, 63, 66, 20, siendo la Mega Ball dorada la 20.

No hubo ganadores del jackpot en esta edición, pero cinco personas acertaron a cuatro bolillas y la Mega Ball.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el 26 de junio de 2026, en su horario usual. El jackpot será de US$ 489 millones.

Cómo apostar en Mega Millions

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.