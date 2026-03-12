Resultados del sorteo de Powerball del miércoles 11 de marzo de 2026: los números ganadores

Redacción El País

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se jugó una nueva edición del Powerball, la lotería de Estados Unidos que se lleva a cabo todos los lunes, miércoles y sábados. Se puede participar en un sorteo de Powerball desde 45 estados y tres territorios estadounidenses.

Números ganadores del sorteo de Powerball del 11 de marzo de 2026

Cómo se gana en el sorteo de Powerball

Para participar del Powerball se debe ir a un lugar de venta de loterías, que suele tratarse de gasolineras, supermercados y farmacias. Sin embargo, los lugares más cercanos donde jugar al Powerball se pueden ver en la aplicación "Lottery Places", disponible para descargar en App Store (para iPhone), Play Store (para Android) y Windows Store.

En dicho lugar, se eligen cinco números entre el 1 y el 69, además de un número Powerball en el rango comprendido entre 1 y 26.

Cada boleto de Powerball cuesta un total de US$ 2 y se vende en 45 estados (todos excepto Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, tal como lo indica su sitio web oficial.

Si se acierta una de las nueve formas de ganar, el apostador puede obtener un premio. Los tipos de combinaciones premiadas se listan a continuación:

El bote o el " Gran Premio " se gana acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja . La probabilidad de que esto suceda es de una entre 292.201.338,00

o el " " se gana acertando las cinco en cualquier orden y la . La probabilidad de que esto suceda es de una entre 292.201.338,00 Acertando las cinco bolillas blancas , se ganará US$ 1 millón. Hay una probabilidad de una entre 11.688.053,52 en acertar este premio

, se ganará US$ 1 millón. Hay una probabilidad de una entre 11.688.053,52 en acertar este premio Con cuatro blancas y la roja, se obtienen US$ 50.000 y para que se dé esto existe una probabilidad de una entre 913.129,18

La coincidencia de cuatro bolas blancas, o tres blancas y la roja, dará US$ 100

Si se aciertan tres bolas blancas, o dos blancas y la Powerball roja, se obtendrán US$ 7

Por último, si coincide con la apuesta una blanca y la roja, o solamente la roja, se premiará con US$ 4

Sorteo de la lotería Powerball en Estados Unidos. Foto: Captura de YouTube.

Estos montos aplican para las apuestas básicas, pero se acrecentarán en caso de jugar con un multiplicador. La probabilidad global de ganar algún premio es de una entre 24,9.

Powerball cuenta con dos funciones adicionales: Power Play y Double Play. Los jugadores pueden multiplicar los premios menores por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces con la opción Power Play por US$ 1 adicional por jugada. El premio del Match 5 + Power Play siempre es de US$ 2 millones. El multiplicador 10X únicamente está en juego cuando el premio mayor anunciado es de US$ 150 millones o menos.

Los jugadores pueden volver a apostar sus números Powerball en el sorteo Double Play por US$ 1 adicional por jugada. Double Play tiene un premio máximo en efectivo de US$ 10 millones y ocho premios de menor monto. El sorteo de Double Play se celebra después de cada sorteo de Powerball los lunes, miércoles y sábados. Sin embargo, se puede comprar solamente en 16 jurisdicciones.

Los ganadores del bote de Powerball pueden optar por recibir su premio en forma de anualidad, pagada en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años, o en un pago único. Ambas opciones de pago anunciadas están libres de impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuándo se sortea el Powerball y dónde ver los resultados

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas del este (ET) —horario para Florida—, lo que son las 21:59 en el horario central (CT) —el utilizado en el estado de Texas—.

Se transmite en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee por el sitio web de Powerball. De no poder ver la emisión, el jugador puede revisar su jugada con los servicios de la web "Resultados anteriores" o directamente en "Compruebe sus números", que permite revisar las jugadas de los últimos 30 años.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.