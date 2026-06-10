Resultados del Mega Millions del martes 9 de junio de 2026: números ganadores y aciertos

La conocida lotería Mega Millions tuvo una nueva edición este martes 9 de junio de 2026, como ocurre de manera bisemanal en Estados Unidos, cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

Resultados del Mega Millions del martes 9 de junio

El sorteo de este martes 9 de junio tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 392 millones y sus números ganadores fueron:

09

30

36

38

40

03 (Mega Ball dorada)

Aunque nadie ganó el premio mayor, una persona en Nueva York tuvo aciertos en cinco bolillas con el multiplicador X4, por lo que se llevó un premio de US$ 4 millones.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el 12 de junio de 2026, en su horario usual.

Cómo jugar a Mega Millions

Se puede jugar en un total de 47 localidades, siendo estas 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.