Resultados del Mega Millions del martes 19 de mayo de 2026: los números ganadores

La conocida lotería Mega Millions se sorteó una vez más en Estados Unidos el martes 19 de mayo de 2026 y contaba con un "jackpot" que ascendía a US$ 277 millones de premio.

Este popular juego de azar se lleva a cabo cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

Los resultados del Mega Millions del martes 19 de mayo

Los números ganadores de el sorteo del martes 19 de mayo fueron 10, 26, 34, 56, 64, 06, siendo la Mega Ball dorada la 06.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el viernes 22 de mayo de 2026, en su horario usual.

Cómo jugar a Mega Millions

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.