Resultados de Mega Millions hoy martes 10 de marzo de 2026: los números ganadores del sorteo

Redacción El País

Mega Millions es una conocida lotería bisemanal en Estados Unidos, que se puede jugar en un total de 47 localidades: 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), Washington DC y las Islas Vírgenes.

Se lleva a cabo cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

Los números ganadores del último Mega Millions

El sorteo de este martes 10 de marzo tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 533 millones y sus números ganadores fueron 16, 21, 30, 35, 65, 7, siendo la Mega Ball dorada la 7.

El próximo sorteo de Mega Millions se jugará el 13 de marzo de 2026, en su horario usual.

Cómo jugar a Mega Millions

Para jugar, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.

Boleto de Mega Millions. Foto: KPBS

Hay nueve posibles combinaciones ganadoras en Mega Millions, con premios que varían desde el jackpot hasta los US$ 10.

Las combinaciones que dan premio son las siguientes:

El bote o premio mayor se gana acertando las cinco bolillas blancas y la Mega Ball dorada. La probabilidad de que esto suceda es de una entre 290.472.336

y la Mega Ball dorada. La probabilidad de que esto suceda es de una entre 290.472.336 Acertando las cinco bolas blancas , se ganará US$ 2 millones. Hay una probabilidad de una entre 12.607.306 en acertar este premio

, se ganará US$ 2 millones. Hay una probabilidad de una entre 12.607.306 en acertar este premio Con cuatro blancas y la dorada, se obtienen US$ 20.000

La coincidencia de cuatro bolas blancas dará US$ 1.000

Si se aciertan tres blancas y la dorada, se obtienen US$ 400

Con tres bolas blancas, o dos blancas y la dorada, se obtendrán US$ 20

Acertar una blanca y una dorada, se premiará con US$ 14

Por último, si coincide solamente la Mega Ball dorada, se ganarán US$ 10

Las probabilidades de ganar un premio en Mega Millions son de una en 23.

Además, al momento de apostar, cada sorteo tiene incorporado un multiplicador, llamado Megaplier. Este hace que todos los premios, excepto el mayor, aumenten su monto en dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces su monto. Este se establece antes de cada sorteo, mediante la extracción de una bola que puede decir 2X, 3X, 4X, 5X o 10X.

El Megaplier automático para cada sorteo se implementó en abril de 2025, razón por la que todos los premios que no sean el premio mayor aumentaron en esta nueva versión de Mega Millions.

El multiplicador mínimo que se aplica es 2X, por lo que, por ejemplo, si antes se ganaba US$ 1 millón por una combinación, ahora son US$ 2 millones de ganancias.

Para comprobar dónde apostar a Mega Millions en cada estado o territorio, basta con acceder a sus sitios web, que se encuentran detallados en este mapa .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.