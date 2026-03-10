Números ganadores de Powerball del 9 de marzo de 2026: resultados y premio mayor de US$ 47 millones

Este lunes 9 de marzo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de Powerball, la popular lotería de Estados Unidos que se realiza cada lunes, miércoles y sábado.

Números sorteados en Powerball ayer 9 de marzo de 2026

Los números sorteados en Powerball este sábado fueron: 22, 23, 28, 36, 54, 13, siendo esta última la Powerball roja.

El jackpot, o premio mayor, para este sorteo, alcanzaba los US$ 47 millones.

En tanto, los números ganadores en el Double Play fueron los siguientes: 24, 28, 32, 55, 62, 5.

Como es usual, este contaba con un premio máximo en efectivo de US$ 10 millones.

El próximo sorteo de Powerball será el próximo 11 de marzo.

Cómo jugar al Powerball en Estados Unidos

Se debe acudir a uno de los lugares de venta de loterías, que suelen ser gasolineras, supermercados y farmacias. Los lugares más cercanos donde jugar al Powerball pueden encontrarse con la aplicación "Lottery Places", disponible para descargar en la App Store (iPhone), Play Store (Android) y Windows Store.

Allí, se seleccionan cinco números entre el 1 y el 69, además de un número Powerball entre el 1 y el 26.

Los boletos de Powerball cuestan US$ 2 por jugada y se venden en 45 estados (todos excepto Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, según muestra un mapa en el sitio web oficial.

Los jugadores obtienen un premio acertando una de las nueve formas de ganar, que se listan a continuación:

El bote o el " Gran Premio " se gana acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja . La probabilidad de que esto suceda es de una entre 292.201.338,00

o el " " se gana acertando las cinco en cualquier orden y la . La probabilidad de que esto suceda es de una entre 292.201.338,00 Acertando las cinco bolillas blancas , se ganará US$ 1 millón. Hay una probabilidad de una entre 11.688.053,52 en acertar este premio

, se ganará US$ 1 millón. Hay una probabilidad de una entre 11.688.053,52 en acertar este premio Con cuatro blancas y la roja, se obtienen US$ 50.000 y para que se dé esto existe una probabilidad de una entre 913.129,18

La coincidencia de cuatro bolas blancas, o tres blancas y la roja, dará US$ 100

Si se aciertan tres bolas blancas, o dos blancas y la Powerball roja, se obtendrán US$ 7

Por último, si coincide con la apuesta una blanca y la roja, o solamente la roja, se premiará con US$ 4

Powerball, lotería estadounidense. Foto: Captura de YouTube.

Estos montos aplican para las apuestas básicas, aunque se acrecentarán en caso de jugar con un multiplicador. La probabilidad global de ganar algún premio es de una entre 24,9.

Powerball posee dos funciones adicionales: Power Play y Double Play. Los jugadores pueden multiplicar los premios menores por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces con la opción Power Play por US$ 1 adicional por jugada. El premio del Match 5 + Power Play siempre es de US$ 2 millones. El multiplicador 10X únicamente está en juego cuando el premio mayor anunciado es de US$ 150 millones o menos.

Los jugadores pueden volver a competir con sus números Powerball en el sorteo Double Play por US$ 1 adicional por jugada. Double Play tiene un premio máximo en efectivo de US$ 10 millones y ocho premios de menor monto. El sorteo de Double Play se celebra después de cada sorteo de Powerball los lunes, miércoles y sábados. Sin embargo, se puede comprar solamente en 16 jurisdicciones.

Los ganadores del bote de Powerball pueden optar por recibir su premio en forma de anualidad, pagada en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años, o en un pago único. Ambas opciones de pago anunciadas están libres de impuestos federales y jurisdiccionales.

A qué hora se sortea el Powerball y dónde ver los resultados

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas del este (ET) —horario para Florida—, lo que son las 21:59 en el horario central (CT) —el utilizado en el estado de Texas—.

Se transmite en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee por el sitio web de Powerball. De no poder ver la emisión, el jugador puede revisar su jugada con los servicios de la web "Resultados anteriores" o directamente en "Compruebe sus números", que permite revisar las jugadas de los últimos 30 años.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.